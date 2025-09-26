¡Como el iPhone pero más barato! Xiaomi anuncia sus modelos 17 Pro y Pro Max

Las compañías telefónicas buscan ser la mejor y la favorita de los consumidores y Xiaomi ya está presionando a Apple con sus nuevos dispositivos 17 Pro y Pro Max, que son muy similares en cuanto a diseño pero tienen un precio más accesible.

Xiaomi presenta sus nuevos dispositivos que compiten directamente con iPhone

Mediante un comunicado Xiaomi , comparó los nuevos modelos de la compañía con los recientes lanzamientos de Apple destacando la duración de la batería, calidad de la pantalla y capacidades de las cámaras.

Xiaomi quiere competir directamente con Apple, pues pasó del modelo 15 al 17 para tener la misma numeración que el iPhone, así que si estás pensando en comparte un nuevo teléfono, en adn Noticias te decimos cuáles son las características del dispositivo chino.

Características del Xiaomi 17 Pro y Pro Max

El Xiaomi tiene un diseño muy similar al del iPhone 17 pero tiene una importante diferencia, incorpora una pantalla secundaria llamada Magic Black Screen donde se muestran notificaciones, horarios, accesos rápidos y hasta es un visor para selfies con la cámara principal.

Cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 , chips más avanzados que e Qualcomm. Respecto a la pantalla tendrá tecnología OLED de 6.3 y 6.8 pulgadas y baterías de hasta 7,500 mAh. Cuenta con un sistema trome con un sensor principal y un gran angular de 50 megapíxeles y zoom óptico de 5x.

Su sistema operativo será el HyperOS 3.0 basado en Android 16 e integrará todas las herramientas y funciones avanzadas de la Inteligencia Artificial de Google.

Precio del Xiaomi 17 Pro y Pro Max vs iPhone 17

La preventa del Xiaomi 17 Pro y Pro Max comenzará el próximo 27 de septiembre en China en México se espera que llegue en octubre y su precio inicial es de 630 dólares, es decir alrededor de 11 mil pesos. Mientras que el iPhone 17 tiene precios desde los 19 mil 999 pesos

