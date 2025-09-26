¡Como el iPhone pero más barato! Xiaomi anuncia sus modelos 17 Pro y Pro Max
Actualmente hay una gran diversidad de marcas de teléfonos celulares y Xiaomi busca competir directamente con Apple pues lanzó unos modelos muy similares.
Las compañías telefónicas buscan ser la mejor y la favorita de los consumidores y Xiaomi ya está presionando a Apple con sus nuevos dispositivos 17 Pro y Pro Max, que son muy similares en cuanto a diseño pero tienen un precio más accesible.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Xiaomi presenta sus nuevos dispositivos que compiten directamente con iPhone
Mediante un comunicado Xiaomi , comparó los nuevos modelos de la compañía con los recientes lanzamientos de Apple destacando la duración de la batería, calidad de la pantalla y capacidades de las cámaras.
Xiaomi quiere competir directamente con Apple, pues pasó del modelo 15 al 17 para tener la misma numeración que el iPhone, así que si estás pensando en comparte un nuevo teléfono, en adn Noticias te decimos cuáles son las características del dispositivo chino.
Estos son los mejores teléfonos Xiaomi baratos, según expertos
Los mejores modelos de teléfonos baratos de la marca Xiaomi en 2024 son opciones que destacan por su rendimiento y cámaras, además de su precio accesible.
Características del Xiaomi 17 Pro y Pro Max
El Xiaomi tiene un diseño muy similar al del iPhone 17 pero tiene una importante diferencia, incorpora una pantalla secundaria llamada Magic Black Screen donde se muestran notificaciones, horarios, accesos rápidos y hasta es un visor para selfies con la cámara principal.
Cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 , chips más avanzados que e Qualcomm. Respecto a la pantalla tendrá tecnología OLED de 6.3 y 6.8 pulgadas y baterías de hasta 7,500 mAh. Cuenta con un sistema trome con un sensor principal y un gran angular de 50 megapíxeles y zoom óptico de 5x.
Su sistema operativo será el HyperOS 3.0 basado en Android 16 e integrará todas las herramientas y funciones avanzadas de la Inteligencia Artificial de Google.
No todo es iPhone: Los 5 increíbles productos que lanzará Xiaomi y que suenan irresistibles
Los nuevos productos de Xiaomi llegarán con tecnología de punta capaz de competirle al Iphone 16 y los nuevos celulares Samsung; aquí los detalles.
Precio del Xiaomi 17 Pro y Pro Max vs iPhone 17
La preventa del Xiaomi 17 Pro y Pro Max comenzará el próximo 27 de septiembre en China en México se espera que llegue en octubre y su precio inicial es de 630 dólares, es decir alrededor de 11 mil pesos. Mientras que el iPhone 17 tiene precios desde los 19 mil 999 pesos
Así es el Huawei XT Ultimate, el teléfono inteligente más caro del mercado
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.