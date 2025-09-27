Así son los vasos coleccionables de Tron Ares; ¿Cuándo se estrena en México?

Falta muy poco para el estreno en cines de Tron Ares , el universo creado por Joachim Rønning en 1982 y que se ha convertido en un clásico de culto de la ciencia ficción y habrá vasos coleccionables en las salas de cine de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Vasos coleccionables de Tron Ares

De acuerdo con la cuenta de Vasos de Cine y Coleccionables, en Cinépolis contarán con un diseño de vaso triangular color rojo con tapa inspirados en la tecnología futurista.

Mientras que Cinemex publicó que tendrá disponibles dos vasos coleccionables con la imagen del protagonista utilizando el icónico traje rojo con negro.

Precio y dónde comprar los vasos de Tron Ares

Los vasos coleccionables se venderán en las dulcerías de los cines y ninguna de las cadenas ha dado a conocer cuál es el precio ni tampoco cuándo saldrán a la venta aunque se prevé que sea el día del estreno de la película y un día antes para los fans.

El vaso de TRON ARES que venderá CINÉPOLIS



📸Jonathan Rivera Pantoja pic.twitter.com/OAeolQ5p13 — VASOS DE CINE Y COLECCIONABLES (@vasosdecineyco1) September 24, 2025

¿Cuándo se estrena Tron Ares en México?

Tron Ares llegará a los cines de México el 9 de octubre, los precios de los boletos van desde los 145 pesos, dependiendo del cine que elijas.

La historia de Tron comenzó con Jeff Bridges en el papel protagonista en la cinta de 1982 y continuó con El Legado en 2010 con Garret Hedlund. Ares es un programa informático muy avanzado que es enviado desde el mundo digital al mundo real y su llegada marca el primer contacto con la humanidad.

Mientras Ares navega por un territorio desconocido pone a prueba su capacidad de adaptación y el impacto que su existencia tendrá en la humanidad.

El guion esta escrito por Jesse Wigutow y el reparto lo conforman Jared Leto, Greta Lee y Evan Peters.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.