El significado de las letras LTE en tu celular y para qué sirven

Cuando la señal empieza a fallar, es normal mirar la barra superior de tu celular y encontrar las letras LTE , generando dudas sobre qué significa.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Aunque aparecen de forma cotidiana, pocas personas saben qué representan y cómo influyen en la manera en que usamos el internet móvil.

LTE: la evolución de las redes móviles

LTE corresponde a Long Term Evolution (Evolución a Largo Plazo, por sus siglas en inglés). Este estándar marcó un antes y un después en la telefonía móvil, al superar las limitaciones de las redes 2G y 3G.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

Si bien muchas veces se le asocia con el 4G , en realidad LTE fue la tecnología que allanó el camino para que la cuarta generación alcanzara las velocidades y estabilidad que hoy consideramos normales.

Gracias a LTE, actividades como reproducir videos, enviar archivos pesados o realizar videollamadas dejaron de ser un dolor de cabeza y se convirtieron en algo cotidiano.

¿Qué puedes hacer en tu celular si tienes LTE?

La importancia de LTE se nota en el uso diario del smartphone . Esta tecnología permite:



Cargar páginas web al instante

Ver contenido en streaming sin interrupciones

sin interrupciones Subir fotos y videos a redes sociales rápidamente

Hacer llamadas y videollamadas con mejor calidad

con mejor calidad Jugar en línea con menos retraso

En términos simples, LTE es el motivo por el que tu celular responde de manera rápida y fluida al conectarse a internet.

LTE, es veloz y confiable

La clave está en el uso de un sistema de transmisión llamado OFDM , que divide la señal en fragmentos y los envía de manera simultánea. A esto se suma el empleo de antenas múltiples (MIMO) que permiten enviar y recibir datos al mismo tiempo.

El resultado es una conexión mucho más estable en comparación con el 3G, donde navegar o hacer una videollamada solía ser una experiencia lenta y frustrante.

¿Por qué a veces no aparece LTE?

Si tu celular no muestra la señal LTE, puede deberse a que:



En tu ubicación no hay cobertura

Tu compañía telefónica sólo te ofrece 3G en ese plan

El dispositivo es demasiado antiguo

La opción está deshabilitada en la configuración de red

Revisar los ajustes de tu equipo suele resolver este problema.

Los peligros de tener adicción al celular en la actualidad [VIDEO] Aunque es díficil pasar un día sin nuestro celular, debemos tener en cuenta los riesgos para la salud y los riesgos de generar cierta adicción al smartphone.

LTE frente a otras tecnologías

Comparada con sus antecesoras, LTE destaca por su velocidad de carga y descarga, menor latencia y mayor capacidad de soportar múltiples usuarios al mismo tiempo. Además, permitió el desarrollo de servicios como VoLTE , que mejora la calidad de las llamadas.

Por estas razones, LTE se convirtió en la base de la conectividad móvil en México y en gran parte del mundo, siendo también la plataforma que preparó el terreno para el despliegue de la red 5G.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.