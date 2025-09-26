inklusion.png Sitio accesible
VIDEO: Surge “Lady patadas”, mujer que golpeó e insultó a un policía de la CDMX

La joven identificada como Tania “N” fue bautizada como “Lady patadas” por agredir a un policía en la alcaldía Benito Juárez; fue detenida por la SSC CDMX.

Publicado por: Yael Toribio

  • La SSC CDMX informó que “Lady patadas” intentó ingresar por la fuerza al domicilio de su expareja en la alcaldía Benito Juárez
  • Elementos de seguridad acudieron al llamado de emergencia en la colonia Miravalle de la demarcación antes mencionada
  • La mujer se comenzó a poner agresiva con los uniformados al grado de patear a uno de ellos

  • Tania “N” fue detenida por la SSC CDMX y presentada ante un Juez Cívico
  • Cada vez son más los casos de agresiones de ciudadanos a policías en CDMX
  • Multas por agredir a policías en CDMX pueden superar la barrera de los 3 mil pesos

