VIDEO: Surge “Lady patadas”, mujer que golpeó e insultó a un policía de la CDMX
La joven identificada como Tania “N” fue bautizada como “Lady patadas” por agredir a un policía en la alcaldía Benito Juárez; fue detenida por la SSC CDMX.
- La SSC CDMX informó que “Lady patadas” intentó ingresar por la fuerza al domicilio de su expareja en la alcaldía Benito Juárez
- Elementos de seguridad acudieron al llamado de emergencia en la colonia Miravalle de la demarcación antes mencionada
- La mujer se comenzó a poner agresiva con los uniformados al grado de patear a uno de ellos
- Tania “N” fue detenida por la SSC CDMX y presentada ante un Juez Cívico
- Cada vez son más los casos de agresiones de ciudadanos a policías en CDMX
- Multas por agredir a policías en CDMX pueden superar la barrera de los 3 mil pesos
