VIDEO: Surge “Lady patadas”, mujer que golpeó e insultó a un policía de la CDMX

La SSC CDMX informó que “Lady patadas” intentó ingresar por la fuerza al domicilio de su expareja en la alcaldía Benito Juárez

Elementos de seguridad acudieron al llamado de emergencia en la colonia Miravalle de la demarcación antes mencionada

La mujer se comenzó a poner agresiva con los uniformados al grado de patear a uno de ellos

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tania “N” fue detenida por la SSC CDMX y presentada ante un Juez Cívico

Cada vez son más los casos de agresiones de ciudadanos a policías en CDMX

Multas por agredir a policías en CDMX pueden superar la barrera de los 3 mil pesos

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.