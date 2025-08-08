Descuento de casi 50%; Amazon remata Huawei Pura 70 y lo deja a súper precio

Huawei se mantiene a la vanguardia del mercado móvil con el lanzamiento del HUAWEI Pura 70 , un smartphone diseñado para quienes buscan rendimiento superior, fotografía de alta precisión y autonomía prolongada en un diseño elegante y resistente.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Características del Huawei Pura 70

Una de las grandes apuestas del Huawei Pura 70 es su cámara con instantánea ultrarrápida, ideal para capturar objetos en movimiento con gran nitidez.

Además, incorpora la función Super Macro , que permite obtener primeros planos extremadamente detallados, perfectos para fotos artísticas o de objetos pequeños.

Ambas características se complementan con procesamiento avanzado de imagen mediante inteligencia artificial, brindando resultados de calidad profesional sin necesidad de configuración manual.

Sistema inteligente hace único al Huawei Pura 70

Este dispositivo cuenta con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que garantiza desempeño eficiente en multitareas, aplicaciones pesadas y juegos.

Opera con EMUI 14.2 , una capa de personalización basada en Android que mejora la seguridad, el rendimiento y la experiencia de usuario con funciones inteligentes optimizadas.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

Su fluidez es notable incluso durante un uso intensivo, posicionándolo como una opción ideal para quienes usan su teléfono como herramienta principal de trabajo y entretenimiento.

¿Te quedas sin pila? La batería duradera del Huawei Pura 70 lo hace único

El Huawei Pura 70 está equipado con una batería de 5050 mAh, que proporciona energía suficiente para todo el día sin preocuparse por recargar.

Además, cuenta con tecnología de carga rápida SuperCharge de 66W que permite alcanzar un nivel alto de batería en pocos minutos, lo que se traduce en mayor practicidad y productividad.

El modelo destaca también por su diseño limpio y sofisticado en color blanco, además de su resistencia gracias al cristal Kunlun, exclusivo de Huawei, que protege el dispositivo contra golpes y rayaduras. Es ideal para usuarios que buscan durabilidad sin sacrificar estética.

Precio y promoción en Amazon del Huawei Pura 70

El Huawei Pura 70 está disponible en Amazon con un precio promocional de siete mil 998 pesos, lo que representa un descuento del 43% respecto a su precio original de 13 mil 999 pesos.

También se ofrecen facilidades de pago como 15 meses sin intereses de 533.20. Además, incluye 90 días gratis de Amazon Music como parte de la compra.

Con una calificación de 4.4 de 5 estrellas y más de 300 unidades vendidas recientemente, el Huawei Pura 70 se perfila como uno de los smartphones mejor valorados en su rango.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.