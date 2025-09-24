”Creo en las alianzas”: Teo llega dispuesto a poner orden y ser finalista de La Granja VIP

César Doroteo, mejor conocido como Teo, es la sexta celebridad que se integra a La Granja VIP , el nuevo reality de TV Azteca. El influencer y creador de contenido llega dispuesto a dar lo mejor de sí para convertirse en el ganador.

En entrevista con adnNoticias, Teo confesó que cree en que las alianzas son útiles para llegar a la final de un reality show, por loq ue intentará llevarse bien con la mayoría de los granjeros, entre ellos, Alberto del Río, El Patrón. Además, aclaró que viene dispuesto a poner orden y limpieza. Te contamos todo lo que nos reveló el famoso influencer que saltó a la fama por su canal de YouTube ‘Pepe y Teo’.

“Creo en las amistades”, Teo revela sus fortalezas en la competencia

Teo es es un influencer y creador de contenido mexicano que ha logrado consolidarse como una de las voces más auténticas y cercanas en las redes sociales. César Doroteo tiene 14 años de carrera y cuenta con más de un millon de seguidores.

El carismático influencer nos confesó que está muy emocionado por formar parte de un proyecto tan ambicioso como es La Granja VIP . Asimismo, reveló que confía en su capacidad para llevarse bien con la gente, para lograr buenas amistades y alianzas que lo lleven hasta la gran final del reality.

“Yo creo que mi estrategia principal va a ser ir con el corazón o sea genuinamente Creo que creo en las alianzas y creo en las amistades y serle Leal a esas amistades que yo haga en un principio que se vayan formando en los días y creo que eso me puede ayudar porque la única referencia que tengo de otros reality dice que fue en la isla la verdad es que me llevé bien con el 98% de las personas y genuinamente había un cariño tanto de mí hacia ellos como de ellos hacia mí me mantengo real a mí mismo sigo siendo vulnerables. Entonces esa es mi única estrategia: “Llegar, ser yo y jugar con el corazón”.

Como en todos los realities, los participantes van tomando su lugar dentro de la casa y Teo tiene todas las cualidades necesarias para convertirse en el administrador. Al menos, eso nos pareció luego de que nos aseguró que le encanta el orden.

El influencer envía mensaje a Lolita Cortés

Una de las características de este nuevo reality de TV Azteca es que va a haber una serie de críticos que darán su punto de vista acerca de lo que suceda entre los granjeros. Uno de los temores de Teo es que entre los críticos de La Granja VIP México se encuentra Lolita Cortés, por lo que el influencer no dudó en enviarle un mensaje.

“Lola no me odies , te amo desde que soy chiquitito preciosa. Yo te veo en todas tus obras de teatro, te vi en La Academia”, confesó Teo.

El creador de contenido reveló que confía en que los cinco críticos del reality son grandes periodistas y gente con mucha experiencia, por lo que espera que sean objetivos con todos los participantes de La Granja VIP.

Si La Granja saca tu lado animal, ¿con qué animal te comparas?

“Soy un perrito ovejero. A mí me gusta como intentar mantener las cosas en armonía, en orden, soy muy ordenado. Les aviso de una vez que sí soy esta persona que de repente si veo una cosa mal arreglada, la voy a arreglar; si ve la cocina tirada, le voy a decir a alguien a quién le tocaba la cocina o voy a ponerme a lavar los trastes. Si voy a ser muy estricto con el orden creo. Y también, pues soy muy leal, entonces por eso los perritos siempre son muy leales y los ovejeros pues intentan mantener como ahí las cosas en armonía. Ojalá lo logre”. -Teo

“Nos quedamos 10 semanas”: Teo envía un mensaje a su fandom

“Bebés, primero que nada gracias por el apoyo. No me suelten la mano, quédense conmigo hasta el final. Pues van a encontrar a un César que tal vez no han visto todas estas facetas que tiene. Así como va a haber momentos donde voy a estar muy vulnerable, donde voy a llorar, donde probablemente me enoje, donde tal vez me exalte, van a ver estas cosas bien divertidas chistosas, nobles, quiero que conozcan mi corazón, que vean todo lo que puedo hacer y lo mucho que me voy a esforzar también por estar ahí adentro, porque es un trabajo vamos todos a trabajar allá adentro y vamos a hacer un gran proyecto. No se vayan a perder La Granja VIP”. -Teo

El mensaje de Teo para el resto de los granjeros y especialmente para El Patrón

“Granjeros, ¿qué tal cómo están? Les prometo que entro con todas las buenas intenciones y con toda la buena fe hacia todos y cada uno de ustedes. Espero que logremos hacer algo muy divertido, algo que a todos nos haga ganar, evidentemente no el gran premio porque ese gran premio es para mí, pero pues nada más no me busquen el lado malo, porque si me buscan me encuentran y cuando me encuentren, no sé qué van a encontrar.

Soy una persona muy amable, muy amorosa y espero lo mismo de regreso.Y si no pues ahí nos vemos, a menos que seas tú Patrón, contigo no pasa nada, eh, es más que desayunas para tenerlo preparado los primeros días”. -Teo.

¿De qué se trata La Granja VIP?

La Granja VIP es el ambicioso proyecto por el que apuesta TV Azteca, ya que se trata de un reality que ha sido muy exitoso en más de 60 países. La Granja México se trata de encerrar en una casa a 16 granjeros que tendrán que realizar varios retos para conseguir beneficios, pero, además, tendrán que realizar las actividades propias de una granja para sobrevivir.

De esta manera, veremos a las 16 celebridades convertidas en granjeros que deberán de ordeñar vacas, cuidar ovejas, puerquitos, gallinas, caballos, etcétera. ¿Lo lograrán?

¿Cuándo empieza La Granja VIP y dónde ver en vivo?

La Granja VIP es una gran apuesta por la que TV Azteca está echando la casa pro la ventana y tú no te puedes perder este reality 24/7, a través de Disney Plus y las noches de eliminación por Azteca Uno.

¡Anota la fecha! La Granja VIP 2025 comienza el próximo domingo 12 de octubre a las 8 de la noche. ¿Te lo vas a perder?