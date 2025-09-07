¿Shakira lloró en concierto por su ex? Rumores aseguran que Piqué le dio anillo a Clara Chía

Shakira se ha convertido en una de las artistas colombianas más exitosas de todos los tiempos y su gira mundial ‘Las Mujeres ya no lloran’ lo demostró. En México, la famosa rompió récord con 12 conciertos impactantes; sin embargo, uno de ellos será recordado porque la barranquillera rompió en llanto en pleno escenario al interpretar la canción llamada ‘Última’.

La colombiana se convirtió en tendencia en redes sociales, pues sus fans aún no perdonan que su ex Gerard Piqué le haya roto el corazón con una supuesta infidelidad con su actual pareja, Clara Chía . No obstante, la verdadera razón que hizo llorar a Shakira pueden ser los posibles planes de boda del exfutbolista. Te contamos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Shakira lloró en concierto mientras cantaba ‘Última’, tema dedicado a Piqué

Siguiendo con su exitosa gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira se presentó en el estadio Corregidora de Querétaro, donde interpretó una de las canciones más sensibles de su último disco, ‘Última’, la cual está dedicada al padre de sus hijos Milan y Sasha.

Durante su interpretación, Shakira rompió en llanto, por lo que no le fue posible continuar cantando, afortunadamente, su público estaba ahí para apoyarla, mientras ella lograba reponerse.

“Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora he decidido estar sola”, fue la frase que no pudo continuar cantando la famosa.

Inmediatamente, los fans consolaron a la famosa y le brindaron aplausos para que continuara cantando. Shakira logró terminar la canción, pero llamó la atención que este llanto coincidiera con los rumores acerca de que Gerard Piqué le entregó anillo de compromiso a Clara Chía.

Aseguran que Shakira está enterada de los planes de boda de Clara Chía y Piqué

Medios internacionales aseguran que tras una crisis en su relación, el exfutbolista y la joven catalana se habrían comprometido, luego de tres años de relación. Asimismo, aseguran que Shakira ya estaría enterada de los planes de boda del padre de sus hijos, Milan y Sasha.

En el canal de YouTube de Adri Tovar se habló de un presunto compromiso entre la joven de 26 años y el ex de Shakira. Se dijo que Gerard Piqué había pedido la mano de su novia en una comida con ambas familias.

¿Qué dice la letra de ‘Última’, la canción que Shakira le escribió a Piqué?

Tras una serie de canciones con las que Shakira arremetió en contra de Gerard Piqué tras la supuesta infidelidad con Clara Chía que originó el final de su matrimonio, la barranquillera incluyó en su nuevo disco que le sirvió de catarsis una melodía llamada Última, a manera de despedida del que fue su pareja por más de una década y con quien formó una familia.

Shakira abrió su corazón y escribió la letra de una de sus canciones más hermosas con la que intenta cerrar este capítulo tan doloroso de su vida. Y, por supuesto, la colombiana ha contado en todo momento con el apoyo de su público que no la dejó cantar sola esta melodía que le robó el aliento y le hizo derramar lágrimas en el escenario. Pero, ¿qué dice Última de Shakira? A continuación, te compartimos un fragmento de la letra:

“Antes que nada te agradezco lo vivido. Por favor, déjame hablar, no me interrumpas, te lo pido. Lo que nos pasó, ya pasó, y no tuvo sentido y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual. Seguramente con el tiempo te arrepientas y algún día quieras volver a tocar mi puerta, pero ahora, he decidido estar sola.

Se me perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido que ya está decidido nos queda lo aprendido”.

Shakira cerrará su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ en México el próximo 18 de septiembre con su último concierto en el estadio GNP , donde se espera que tenga nuevamente un lleno total.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.