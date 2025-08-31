¡Soltera otra vez! Así celebró una mujer su divorcio frente a juzgados en Edomex

Definitivamente, un buen divorcio es mejor que un mal matrimonio y así lo dejó claro una mujer que celebró con banda sinaloense y carteles esta nueva etapa de su vida y su regreso a la soltería.

A través de redes sociales se volvió viral un video en el que se ve a una mujer festejando su divorcio en plena calle, frente a los juzgados de Toluca, en el Edomex. La mujer celebraba el fin de su matrimonio con un cartel en el que se leía: ¡Soltera otra vez! Te contamos los detalles de este divorcio viral.

Divorcio viral: Una mujer celebró su regreso a la soltería con banda sinaloense y carteles

En la red social china, TikTok, circuló un video que alcanzó miles de interacciones y que sirvió de inspiración para muchas mujeres que ya no lloran, sino que facturan, como dijera Shakira . En las imágenes se puede ver a una mujer cargando a una bebé acompañada por cuatro de sus amigas, quienes la acompañan en el festejo de su divorcio.

La mujer que aparentemente acaba de salir del juzgado de Toluca, en donde firmó su acta de divorcio , mandó traer una banda sinaloense para celebrar a lo grande el fin de su matrimonio. Además, las mujeres llevaban varios carteles. En redes sociales, miles de internautas apoyaron el festejo como un acto de liberación.

No obstante, también hubo quienes juzgaron mal el festejo de la mujer, pues consideraron como una falta de respeto a la relación que hubo.

¿Por qué han aumentado los divorcios? Esto dice la ciencia

Se dice que en la actualidad hay epidemia de divorcios y la ciencia lo confirma. De acuerdo con un estudio reciente de la Universidad de Brown, el divorcio no es solo un asunto privado o causado por motivos internos, sino también social. Por esta razón, es mucho más probable que si tienes problemas con tu pareja comiences a pensar en esta opción si conoces a alguien cercano que se separó. De hecho, el estudio revela que si un amigo o familiar se divorcia, tu probabilidad de divorcio aumenta un 75%.

Una de las razones que ocasionan epidemia de divorcios en la actualidad es que el hecho de que existan más parejas divorciadas reducen el estigma que había en las generaciones pasadas respecto a ser una persona separada. Por lo tanto, el divorcio ha comenzado a ser visto como una opción válida y aceptable.

Definitivamente, el festejo de la mujer, con todo y banda sinaloense al poner fin a su matrimonio , puso el tema en discusión. Y, ¿tú qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios.

