Para el nuevo FC26 y COD: Xbox Series S de 1TB a precio de regalo en Elektra

Si estás buscando comprar una nueva consola de videojuegos este 2025 te tenemos muy buenas noticias, pues Elektra anunció que puso a un súper precio el Xbox Series S de 1TB capaz de almacenar juegos como el nuevo FC26, Call Of Duty, Fornite, Grand Theft Auto V y demás.

Fue a través de su plataforma web oficial, que la tienda departamental anunció que esta consola cuenta con un descuento importante en su costo final, además de que se señaló que la versión Series S también se puede adquirir en “remate”.

Precio del Xbox Series S de 1 TB en Elektra

De acuerdo con lo señalado en la plataforma de Elektra, el precio original del Xbox Series S de 1TB es de 10 mil 499 pesos, sin embargo con el descuento el costo final de la consola quedó en tan solo 9 mil 999 pesos.

Por su parte, la consola Xbox Series S de 512GB, pasó de tener un precio de 8 mil 999 a 7 mil 999 pesos, lo cual la coloca como una de las opciones más viables para la cierto sector de la población en nuestro país.

¿Qué incluye el Xbox Series S de 1TB con oferta en Elektra?

El anuncio de Elektra señala que el Xbox Series S de 1TB también puede incluir el Game Pass, sin embargo esto incrementa el precio final de la consola. Pese a ello, las características finales de ésta son las siguientes:

Consola Xbox completamente digital con 1TB de almacenamiento

Tecnología Velocity Architecture

Tiempos de carga ultrarrápidos

Elaborado en materiales de calidad

1 control de videojuego

¿Cómo comprar el Xbox Series S de 1TB de oferta en Elektra?

En caso de ser una de las personas interesadas en adquirir el Xbox Series S de 1TB a precio de remate, te sugerimos ingresar al siguiente enlace para poder realizar la compra en línea.

Vale la pena señalar que la consola se puede adquirir hasta con 12 meses sin intereses, así como con la opción del préstamo Elektra, el cual hace que durante 128 semanas pagues 157 pesos por el costo del Xbox Series S de 1TB.

