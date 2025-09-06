5 prácticas semanales para tener una relación de pareja sana y feliz, según expertos

Las relaciones de pareja suelen ser complicadas, pues como toda relación interpersonal no está exenta de experimentar conflicto o adversidades. Ningún noviazgo es perfecto, pero para alcanzarlo o aproximarse a esa meta, se debe de construir desde la base de una comunicación sana, el respeto mutuo y la confianza.

La felicidad en pareja no es resultado del azar, sino de acciones cotidianas que refuerzan el vínculo emocional. De acuerdo con expertos, hay hábitos que fomentan la conexión y amplían las posibilidades de que la relación prospere y sea duradera.

¿Cuáles son las 5 cosas más importantes en una relación de pareja?

De acuerdo con psicólogos y especialistas consultados Verywell mind , estas prácticas no requieren grandes gestos ni inversiones costosas, sino tiempo, intención y constancia. A continuación, los cinco hábitos que marcan la diferencia:



Conversaciones significativas

Se trata de una revisión periódica de la relación. Las parejas más felices reservan al menos un momento a la semana para hablar de forma profunda sobre el estado de la relación: sus emociones, inquietudes o planes. Este espacio fortalece la conexión emocional y mejora la comunicación.

De acuerdo con Nirmala Bijraj, consejera de salud mental, este espacio favorece el diálogo sobre los aspectos que funcionaron y aquellos que no, así se pone mayor cuidado y se evitan conflictos.

Lo bueno de charlar regularmente sobre la relación es saber que siempre habrá un momento para hablar abiertamente. Esto les da a ambos el espacio para comprender sus diferentes perspectivas, disipando la tensión que podría generar frustración más adelante -se indica.

Tiempo de calidad juntos

Más allá de compartir el mismo espacio, las parejas exitosas planifican actividades que disfrutan ambos: una cena, una caminata, ver una serie o practicar algún hobby. Estos momentos alimentan la complicidad y el sentido de equipo.

Ser divertidos y alegres juntos fomenta la conexión emocional, despierta sentimientos positivos y les da a ambos la libertad de ser auténticos -agrega.

Crear rituales en pareja

Crear rituales en pareja es fundamental porque fortalecen la conexión, aumentan la intimidad y construyen un vínculo duradero, ofreciendo un espacio seguro y significativo para la relación. Estos actos compartidos crean un lenguaje único para la pareja, refuerzan el compromiso y proporcionan un sentido de continuidad, ayudando a superar obstáculos y a mantener el romance vivo a pesar de la rutina diaria.

Algunos ejemplos serían encender una vela antes de cener, hacer ejercicio juntos o leer el mismo libro y comentarlo.



Espacio y tiempo por separado

No dejas de ser tú cuando entras a una relación, siempre debes conservar lo que te hace único. Esta separación no implica distanciamiento, sino más bien una forma de “oxigenar” la relación, evitar la dependencia emocional, reevaluar necesidades individuales y enriquecer el tiempo compartido con mayor calidad.

Pasar demasiado tiempo juntos puede causar fricciones. Las parejas felices saben darse espacio

Priorizar la intimidad

Además de practicar el afecto físico regular, existen múltiples formas de fortalecer el vínculo emocional como tomarse de la mano, enviarse mensajes afectuosos o sorprender con pequeños detalles.

Para tener una relación saludable hay que estar dispuesto a trabajar y atender sus posibles debilidades y dificultades. Estos gestos construyen una base sólida sobre la que la relación puede crecer y fortalecerse día a día. No te olvides de ponerlos en práctica.

