5 sencillos pasos para crear una imagen tuya abrazando a tu yo de pequeño con IA y subirte al tren de Internet

El Internet se ha ido llenando de diversas postales al estilo polaroid que están causando revuelo y las variantes comienzan a ser bastante interesantes por lo que ahora la tendencia es crear una imagen con IA en la que aparezcas con tu yo de niño y para que no te quedes atrás te vamos a contar cómo es que puedes crear la tuya con estos sencillos pasos y en menos de 5 minutos:



Abre Gemini 2.5 Flash en Google desde tu celular es mejor



desde tu celular es mejor En el signo de +, agrega dos fotografías; una de niño y una actual, preferentemente de cuerpo completo



una de niño y una actual, preferentemente de cuerpo completo Agrega el siguiente Promt: “Toma una foto tomada con con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía ordinaria, sin un tema o propiedad explícita. La foto debe tener un ligero borrón y una fuente de luz consistente, como un destello de una habitación oscura, esparcida por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. abrazándome”.



Envía el mensaje y espera a que genere la imagen



a que genere la imagen Listo descarga la postal que te mostró Listo ya puedes compartir tu foto en cualquiera de tus redes sociales y sumarte a esta tendencia de crear una imagen con IA.

Otras opciones de imágenes creadas con IA

Hasta el momento la red ha sido invadida con esta tendencia de imágenes creadas con IA de todo tipo, desde en las que puedes aparecer con tu artista favorito, así como en esas en las que puedes salir con tu futbolista favorito celebrando un gol o con algún personaje de la historia, así como las de tú en apariencia de anime.

El límite para estas creaciones es tu imaginación y saber jugar con el prompt que le dictes a la Inteligencia Artificial para que lo que piensas lo refleje de la mejor manera.

Pasos para crear fotos con tu artista favorito:

Para crear este tipo de imágenes, pero con tu artista favorito debes seguir estos pasos:



Tener una foto tuya y una foto de tu artista favorito preferentemente ambas de medio cuerpo



Cargarlas a Gemini y pedirle que cree la imagen con este prompt: Crea una fotografía polaroid de estilo vintage. Muestra a este hombre y esta mujer abrasándose, viendo al frente y sonriendo. Con suaves cortinas blancas de fondo. La imagen debe tener un ligero desenfoque y una iluminación de flash uniforme, típica de una habitación oscura.

