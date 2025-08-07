La mejor pantalla led LG de 65 pulgadas que tiene Elektra

¿Necesitas nueva televisión? Elektra cuenta con increíbles promociones y una de ellas la ofrece en el área de pantallas y tecnología. Se trata de la LG 65 pulgadas que tiene un precio de 9 mil 999 pesos.

La televisión ofrece una experiencia visual sorprendente gracias a su resolución 4K Ultra HD y tecnología HDR10 Pro, que realza el brillo, el color y los contrastes de manera destacada.

¿Cuáles son las características de la LG?

Cuenta con un procesador α5 AI Processor Gen7, que se ajusta automáticamente la imagen para lograr una visualización más nítida y realista. Además, cuenta con el Filmmaker Mode, que hace que los usuarios vivan una experiencia cinematrográfica.



La televisión integra el sistema operativo webOS 24, que permite acceder fácilmente a Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y más plataformas de streaming. Incluye LG Channels, plataforma con más de 300 canales gratuitos.

Esta LG ofrece actualizaciones garantizadas por hasta 5 años, gracias al programa webOS Re:New. La conectividad es amplia, pues brinda acceso a Wi‑Fi, Bluetooth 5.1, AirPlay 2, Google Cast, Alexa, HDMI. Además tiene puertos USB, Ethernet, y es compatible con LG ThinQ AI.

Sonido estéreo

La televisión transforma el audio estéreo en sonido virtual envolvente de 5.1 o incluso 9.1 canales. Incluye funciones específicas para gamers como Game Optimizer, Auto Low Latency Mode (ALLM) y compatibilidad con GeForce NOW.

Tiene un diseño moderno y delgado, ya que la pantalla led LG de 65 pulgadas mide 1446 × 835 × 69.8 mm y pesa 14.8 kg. En cuanto a consumo energético, opera a 60 Hz y requiere aproximadamente 160W de potencia.

¿Dónde comprar la pantalla led LG de 65 pulgadas?

La pantalla LG 65 pulgadas modelo 65UT7570PUB está disponible en Elektra México, donde se puede adquirir en línea o en tienda física. Se ofrecen diversas opciones de pago.

