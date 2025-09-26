Descuentos imperdibles; rematan celulares de alta gama de iPhone y Samsung

Si estás pensando en renovar tu teléfono, Amazon México tiene ofertas especiales en modelos de gama alta de iPhone y Samsung, incluyendo opciones reacondicionadas que permiten ahorrar sin sacrificar calidad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Estas promociones son por tiempo limitado, así que conviene aprovecharlas cuanto antes.

iPhone 15 Pro Max (512 GB)

El iPhone 15 Pro Max reacondicionado cuenta con compatibilidad eSIM, pantalla de 6.7 pulgadas y hasta 29 horas de reproducción de video. Es una excelente opción para quienes buscan la última tecnología de Apple a un precio más accesible.

Precio: 19 mil 529.24 pesos con un descuento del 5%.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor [VIDEO] Las fallas de los celulares se han incrementado en un 50% debido a la ola de calor; alertan de posibles explosiones en las pilas y daños en las pantallas.

iPhone 14 Plus (512 GB)

Este modelo ofrece una pantalla Super Retina XDR de 6.7 pulgadas y hasta 26 horas de autonomía de video. Está disponible en color amarillo y es ideal para quienes buscan un equipo nuevo con excelente rendimiento.

Precio: 15 mil 499.00 pesos con un descuento del 38%.

iPhone 13 Pro Max (128 GB)

El iPhone 13 Pro Max reacondicionado combina rendimiento sólido y cámara de alta calidad, siendo una opción económica para quienes desean un equipo confiable sin pagar el precio completo de uno nuevo.

Precio: 15 mil 457.80 pesos con un descuento del 5%.

Samsung Galaxy S24 Ultra (256 GB)

Con 12 GB de RAM y procesador con inteligencia artificial, el Galaxy S24 Ultra ofrece una pantalla brillante y gran desempeño. Es perfecto para quienes buscan un celular premium a menor precio.

Precio: 18 mil 998.00 pesos con un descuento del 39%.

Samsung Galaxy S25+ (512 GB)

Este modelo combina alto rendimiento con batería de larga duración, ofreciendo hasta 30 horas de reproducción de video y tecnología de punta en un solo dispositivo.

Precio: 21 mil 249.15 pesos con un descuento del 27%.

Samsung Galaxy Z Flip 6 (512 GB)

El Galaxy Z Flip 6 destaca por su diseño plegable y 12 GB de RAM, ideal para quienes buscan innovación y estilo. Este celular permite disfrutar de la última tecnología Samsung con excelente portabilidad.

Precio: 20 mil 719.26 pesos con un descuento del 26%.

¿Te robaron el celular? Esto es lo que debes hacer [VIDEO] Ojalá nunca pierdas o sufras de un robo de celular; pero si llega a pasar te explicamos qué hacer a fin de que tu información personal no corra riesgos.

¿Qué es un celular reacondicionado y conviene comprar uno?

Los celulares reacondicionados son dispositivos devueltos, revisados por técnicos especializados y puestos nuevamente a la venta. Suelen incluir garantía y funcionan prácticamente como nuevos, aunque pueden presentar pequeños detalles estéticos.

Comprar un reacondicionado es una forma inteligente de ahorrar sin sacrificar calidad.

Si compras en Amazon, revisa siempre que el producto tenga la etiqueta “Amazon Renewed” o que el vendedor sea confiable. Los precios pueden cambiar rápidamente, así que aprovecha estas ofertas antes de que se agoten.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.