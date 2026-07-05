Resultado del México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está entrando a su fase de los cuartos de final y quedó definido después de que Inglaterra ganara el encuentro contra México.

Pese haber sido un partido de 90 minutos con mucha intensidad, los mexicanos no lograron llegar al sexto encuentro.

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¿Cuándo y dónde ver el Inglaterra vs Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026?

Tras los partidos de este domingo 5 de julio, se definió un encuentro más de los cuartos de final:

Inglaterra vs Noruega se jugará el sábado 11 de julio 2026 a las 15:00 horas (tiempo del centro del país)

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Partidos del Mundial 2026 en México

Este encuentro fue el último que se jugará en la Ciudad de México (CDMX) y, con esto, el país concluye su participación como sede en la Copa Mundial.

Y estos fueron los grandes encuentros que vivió el público mexicano y extranjero que viajó al país, los cuales ya están en la memoria del futbol nacional:

Estadio Ciudad de México

México vs Sudáfrica : la inauguración del Mundial 2026 se vivió en el Estadio Ciudad de México y concluyó con una victoria del combinado nacional

: la inauguración del Mundial 2026 se vivió en el Estadio Ciudad de México y concluyó con una victoria del combinado nacional Uzbekistán vs Colombia : los sudamericanos ganaron 3-1 como parte de un partido del grupo K

: los sudamericanos ganaron 3-1 como parte de un partido del grupo K México vs Chequia : la selección cerró su participación en el Gripo A tras derrocar a los europeos

: la selección cerró su participación en el Gripo A tras derrocar a los europeos México vs Ecuador : los connacionales venció 2-0 a Ecuador y logró, por primera vez en 40 años, pasar a un quinto partido en una copa del mundo

: los connacionales venció 2-0 a Ecuador y logró, por primera vez en 40 años, pasar a un quinto partido en una copa del mundo México vs Inglaterra: el partido de octavos de final cerró la participación del país en el torneo

Estadio Guadalajara

Corea del Sur vs Chequia : Corea ganó en Jalisco su único partido en esta copa mundial

: Corea ganó en Jalisco su único partido en esta copa mundial México vs Corea del Sur : México venció por la mínima a los coreanos y dejó como postal una gran atajada del Tala Rangel

: México venció por la mínima a los coreanos y dejó como postal una gran atajada del Tala Rangel Uruguay vs España : tras ganar 1-0, España se consolidó como líder del Grupo H y dejó eliminados a los sudamericanos

: tras ganar 1-0, España se consolidó como líder del Grupo H y dejó eliminados a los sudamericanos Colombia vs República Democrática del Congo: Colombia jugó su segundo partido en México y ganó el encuentro

Estadio Monterrey

Suecia vs Túnez : los europeos golearon 5-1

: los europeos golearon 5-1 Tunez vs Japón : los nipones vencieron 0-4 a Túnez, con lo que quedaron eliminados

: los nipones vencieron 0-4 a Túnez, con lo que quedaron eliminados Sudáfrica vs Corea del Sur : los africanos vencieron a Corea y lograron el segundo lugar del Grupo A

: los africanos vencieron a Corea y lograron el segundo lugar del Grupo A Países Bajos vs Marruecos: en un partido que llegó a penales, Marruecos eliminó a Países Bajos y así cerró la participación de Monterrey en el mundial.

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