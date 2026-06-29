EN VIVO: Clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 29 de junio

Ya están llegando las últimas fases de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en el segundo día de los dieciseisavos, conoceremos a las selecciones que se unirán a Canadá a los octavos de final.

Este lunes 29 de junio tendremos los duelos:

Brasil vs Japón

Alemania vs Paraguay

Países Bajos vs Marruecos

De ahí, sólo tres equipos clasificarán a la siguiente ronda; no obstante, este día se definirá oficialmente el primer duelo de octavos, ya que Canadá espera rival del encuentro entre Países Bajos vs Marruecos.

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Partidos de los dieciseisavos de final que podrás ver por Azteca Deportes

Recuerda que por Azteca Deportes podrás ver los siguientes encuentros:

Alemania vs Paraguay

29 de junio a las 15:00 horas

Países Bajos vs Marruecos

29 de junio a las 19:00 horas

México vs Ecuador

30 de junio a las 19:00 horas

EUA vs Bosnia y Herzegovina

1 de julio a las 18:00 horas

España vs Austria

2 de julio a las 13:00 horas

Argentina vs Cabo Verde

3 de julio a las 16:00 horas

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