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EN VIVO: Clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 29 de junio

Canadá ya tiene el primer boleto a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; conoce a todos los clasificados.

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2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Ya están llegando las últimas fases de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en el segundo día de los dieciseisavos, conoceremos a las selecciones que se unirán a Canadá a los octavos de final.

Este lunes 29 de junio tendremos los duelos:

  • Brasil vs Japón
  • Alemania vs Paraguay
  • Países Bajos vs Marruecos

De ahí, sólo tres equipos clasificarán a la siguiente ronda; no obstante, este día se definirá oficialmente el primer duelo de octavos, ya que Canadá espera rival del encuentro entre Países Bajos vs Marruecos.

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Partidos de los dieciseisavos de final que podrás ver por Azteca Deportes

Recuerda que por Azteca Deportes podrás ver los siguientes encuentros:

Alemania vs Paraguay

  • 29 de junio a las 15:00 horas

Países Bajos vs Marruecos

  • 29 de junio a las 19:00 horas

México vs Ecuador

  • 30 de junio a las 19:00 horas

EUA vs Bosnia y Herzegovina

  • 1 de julio a las 18:00 horas

España vs Austria

  • 2 de julio a las 13:00 horas

Argentina vs Cabo Verde

  • 3 de julio a las 16:00 horas

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