EN VIVO: Clasificados a los octavos de final del Mundial 2026 hoy 29 de junio

Ya están llegando las últimas fases de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en el segundo día de los dieciseisavos, conoceremos a las selecciones que se unirán a Canadá a los octavos de final.
Este lunes 29 de junio tendremos los duelos:
- Brasil vs Japón
- Alemania vs Paraguay
- Países Bajos vs Marruecos
De ahí, sólo tres equipos clasificarán a la siguiente ronda; no obstante, este día se definirá oficialmente el primer duelo de octavos, ya que Canadá espera rival del encuentro entre Países Bajos vs Marruecos.
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Partidos de los dieciseisavos de final que podrás ver por Azteca Deportes
Recuerda que por Azteca Deportes podrás ver los siguientes encuentros:
Alemania vs Paraguay
- 29 de junio a las 15:00 horas
Países Bajos vs Marruecos
- 29 de junio a las 19:00 horas
- 30 de junio a las 19:00 horas
EUA vs Bosnia y Herzegovina
- 1 de julio a las 18:00 horas
España vs Austria
- 2 de julio a las 13:00 horas
Argentina vs Cabo Verde
- 3 de julio a las 16:00 horas
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