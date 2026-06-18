México derrota a Corea del Sur; asegura clasificación a siguiente ronda de Copa Mundial de la FIFA 2026™

En un vibrante partido de ida y vuelta, México derrotó a Corea del Sur en la segunda fecha del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por marcador de 1-0.

Aunque el equipo mexicano lo intentó desde el principio, el único gol llegó hasta la segunda mitad, desatando la euforia del Estadio Guadalajara, casa de las Chivas.

¿Cómo quedó el partido México vs Corea del Sur de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Durante la primera mitad, la acción más relevante fue un cabezazo de Julián Quiñones que terminó en las manos del arquero coreano. Del otro lado, lo más relevante fue un balón que Heung-Min Son picó ante la salida de Rangel, pero Edson Álvarez evitó el gol sobre la línea.

Al llegar el silbatazo del medio tiempo, la rechifla en Guadalajara no se hizo esperar, ante la inconformidad del público.

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Cuando el partido empezaba a inclinarse a favor de México, el arquero Kim Seung-gyu dejó un rebote en el área y Luis Romo remató para abrir el marcador.

En los minutos finales, Raúl Rangel fue factor al lograr una magistral doble atajada a Cho Gue-sung, quien remató solo de frente a la portería.

México asegura clasificación a siguiente ronda

Con el resultado de hoy, más el empate entre Chequia y Sudáfrica, México aseguró su clasificación a dieciseisavos de final.

Además, es casi un hecho que México seguirá siendo líder de su grupo, por lo que aseguraría regresar al Estadio Ciudad de México para la siguiente ronda.

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