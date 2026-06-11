Después de cuatro largos años de espera por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, este jueves 11 de junio se disputó el partido México vs Sudáfrica correspondiente a la inauguración del certamen que se jugará hasta mediados de julio de este mismo año.

Fue en la mítica cancha del Estadio Ciudad de México, que la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre se lograron imponer por un marcador de 2-0 a la Selección Sudafricana, la cual complicó su permanencia en el certamen con la derrota ante los Aztecas.

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¿Cómo quedó el México vs Sudáfrica en el inicio del Mundial 2026?

Desde el primer minuto del México vs Sudáfrica la Selección Azteca se mostró como el conjunto dominante dentro del terreno de juego, pues jugadores como Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Brian Gutiérrez y Erik Lira lograron imponer condiciones ante la media cancha de los Bafana Bafana.

Fue gracias a esa intensidad en el terreno de juego, que Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiya, logró poner el 1-0 momentáneo en el Coloso de Santa Úrsula tras una importante recuperación de Erik Lira en los linderos del área.

El segundo gol de la Selección Azteca cayó hasta la segunda mitad cuando al minuto 67, Raúl Alonso Jiménez logró ampliar la ventaja con un 2-0 tras un centro de Roberto Alvarado.

Vale la pena destacar que la Selección Sudafricana se vio afectada por la expulsión de Yaya Sithole al minuto 46, así como de Themba Zwane al minuto 84 del tiempo corrido.

¡Un tanto que llega hasta el cielo! 🙏🇲🇽



Así celebró Raúl Jiménez el gol que hizo estallar de emoción al Estadio Ciudad de México esta tarde.#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/oDwdwOG32h — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 11, 2026

¿Cuándo es el México vs Corea del Sur?

Será el próximo jueves 18 de junio que se llevará a cabo el México vs Corea del Sur en la cancha del Estadio Guadalajara de Jalisco, esto en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de la República Mexicana.

Es importante mencionar que se espera un lleno total en la casa de las Chivas para ver el segundo partido del combinado Azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

¿Qué necesita México para avanzar como líder de grupo?

Con la victoria de la Selección Mexicana ante Sudáfrica, los dirigidos por Javier Aguirre se colocan como líderes del Grupo A del Mundial 2026, por lo cual con una victoria y un empate ante Corea del Sur y Chequia, se podría amarrar la primera posición del sector.

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