EN VIVO: Clasificados a cuartos de final del Mundial 2026 hoy 5 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue su curso durante este domingo 5 de julio y ahora le toca a la Selección Mexicana buscar su pase a los cuartos de final.

El equipo nacional se enfrentará a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, el último partido que se jugará en suelo azteca durante la justa mundialista, pero se trata de uno de los partidos más importantes en la historia del futbol mexicano.

Además, este domingo tendremos el encuentro entre Brasil y Noruega, quien gane se enfrentará en cuartos de final a México o Inglaterra.

¡LA HISTÓRIA NOS RESPALDA! 🇲🇽👊



Inglaterra no tiene buenos recuerdos del Estadio Ciudad de México ¿Se llevará otra derrota este domingo?



👇 México vs Inglaterra

📅 Domingo 5 de julio⁣⁣⁣

🕠 5:30 PM⁣⁣⁣

📺 ⁣⁣Azteca 7 y Azteca Deportes Network⁣⁣⁣

💻… pic.twitter.com/upNhvGMr6R — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 4, 2026

Minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026

Partidos confirmados de los cuartos de final del Mundial 2026

El sábado 4 de julio comenzaron los duelos de los octavos de final de la Copa Mundial, en donde ya se despidieron dos equipos, entre ellos uno de los anfitriones del torneo. Además, ya quedó definido el primer duelo confirmado de la próxima etapa:

Francia vs Marruecos, se jugará el jueves 9 de julio y está programado a las 14:00 horas

Para lograr su pase a la siguiente ronda, Marruecos venció 0-3 a Canadá, quedando fuera el primer organizador; mientras que Francia venció 1-0 a Paraguay.

¿Qué partidos de octavos de final siguen en el Mundial 2026?

El resto de los encuentros se decidirán tras concluir la ronda de octavos, por lo que estos son los partidos que faltan por jugarse:

Portugal vs España , se jugará el lunes 6 de julio a las 13:00 horas

, se jugará el lunes 6 de julio a las 13:00 horas Estados Unidos vs Bélgica , se jugará el lunes 6 de julio a las 18:00 horas

, se jugará el lunes 6 de julio a las 18:00 horas Suiza vs Colombia , se jugará el martes 7 de julio a las 14:00 horas

, se jugará el martes 7 de julio a las 14:00 horas Argentina vs Egipto, se jugará el martes 7 de julio a las 10:00 horas

A qué hora y dónde ver el México vs Inglaterra

El partido histórico para la historia del futbol mexicano contra Inglaterra se podrá ver gratis y EN VIVO por Azteca Deportes en punto de las 17:30 horas:

Azteca 7

Azteca Deportes Network

aztecadeportes.com

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