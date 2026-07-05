Javier Aguirre deja de ser director técnico de la Selección Mexicana

Javier Aguirre dejó de ser director técnico de la Selección Mexicana tras la caída ante Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque se trató de un juego histórico y todo el equipo se retiró con la frente en alto, su salida fue inminente.

México no pudo aferrarse a la victoria luego del doble gol de Inglaterra en los primeros minutos del partido y aunque dio batalla solo consiguió establecer un marcador de 3-2. El técnico explicó que la clasificación se perdió por culpa de un par de errores, pero eso no quita los logros que se consiguieron.

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Javier Aguirre se despide de la Selección Mexicana

Luego de la eliminación de México en los octavos de final, el estratega se despidió de la Selección Mexicana en plena conferencia de prensa, sin embargo recalcó que todos sus jugadores se van de la competencia con la cabeza en alto debido a su gran desempeño.

¿Quién será el próximo director técnico de la Selección Mexicana?

Será Rafa Márquez quien continúe con la búsqueda de convertir a México en un gran oponente y ganador del Mundial en 2030. Por su parte Javier Aguirre tiene planes de descansar, no sin antes agradecer todo el esfuerzo a sus jugadores.

“Le di un gran abrazo a Rafa Márquez que continua con esto, que le vienen cuatro años muy buenos. Hay una base sólida”, dijo Aguirre en conferencia de prensa.

Javier Aguirre: Hicimos lo que pudimos

El entrenador mexicano reconoció que los errores que cometió la Selección Mexicana le costó la clasificación, pero sus jugadores pueden estar tranquilos porque “hicieron lo que pudieron ante un gran equipo”, motivo por el cual no les puede reprochar nada.

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