¡Histórico! México vence a Chequia y logra su mejor participación en fase de grupos del Mundial

La Selección Mexicana aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ tras imponerse por 3-0 a Chequia en un partido intenso.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró solidez defensivas y aprovechó sus oportunidades más claras para hacer la diferencia en el marcador.

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El primer gol cayó en el minuto 55 del encuentro, desatando la celebración de los aficionados mexicanos. Mientras que el segundo llegó en el 61. El tercero en el minuto 94.

Con este resultado, el conjunto Azteca concluye una destacada fase de grupos del Mundial 2026 y consigue su boleto a los dieciseisavos de final, donde enfrentará a un rival aún por definir.

Un momento histórico del partido fue la entrada, al minuto 78, del portero mexicano Guillermo Ochoa, quien ha tenido presencia en seis Mundiales y 4 jugados. El arquero mexicano entró a la cancha entre lágrimas y lleno de ovaciones.

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