Charles Leclerc es el ganador del Gran Premio de Gran Bretaña en la Fórmula 1

Este domingo 5 de julio fue de Fórmula 1 (F1) y se corrió en el Gran Premio de Gran Bretaña, en donde Charles Leclerc resultó el ganador y se consolidó en una de las carreras más esperadas del año.

En el Circuito de Silverstone se dio una de las mayores batallas entre Leclerc, Russell y Hamilton, la cual se vivió hasta la última vuelta y que quedaron en el 1, 2 y 3, respectivamente.

Sergio Checo Pérez, el piloto mexicano, terminó en 15 lugar la carrera, siendo una de sus mejores presentaciones de la temporada.

Así quedó el top10 del Gran Premio de Gran Bretaña 2026

Tras la carrera de este domingo, así quedó el top 10 y los puntos que obtuvieron tras este GP:

Leclerc: 25 puntos Russell: 18 puntos Hamilton: 15 puntos Norris: 12 puntos Hadjar: 10 puntos Lawson: 8 puntos Lindblad: 6 puntos Bortoleto: 4 puntos Colapinto: 2 puntos Gasly: 1 punto

Checo Pérez avanza hasta cinco posiciones en el Gran Premio de Gran Bretaña

El piloto mexicano de Cadillac largó en el lugar 20 de este Gran Premio; sin embargo, aprovechó el caos de la salida cuando Bearman y Albo se tocaron, lo que le ayudó a avanzar hasta cinco posiciones y tener una carrera más tranquila.

Se trata de una de sus mejores salidas en lo que va de la temporada, la cual ha sido complicada para toda la escudería, incluido Bottas, su compañero.

Además, el mexicano se volvió viral al inicio del día, debido a que llegó con la playera de la Selección Mexicana, en el mismo día que el equipo mexicano se enfrentará a Inglaterra en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

¿Cuándo será el Gran Premio de Bélgica 2026?

La próxima cita de la Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo 19 de julio en el Circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica, esto forma parte de la gira europea del automovilismo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.