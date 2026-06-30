Todos los récords que logró México en la victoria ante Ecuador en el Mundial 2026

La Selección Mexicana se impuso este martes al conjunto de Ecuador en un triunfo que pasó a los libros de historia, ya que además del anhelado quinto partido, el conjunto mexicano también logró récords relevantes.

México se impuso 2-0 a los ecuatorianos con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez y se colocó en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México fue amplio dominador del partido desde los primeros minutos, y amenazó el área a través de un juego vertical que aprovechó la velocidad de Quiñones y la habilidad de Gilberto Mora.

Atrás los mexicanos lucieron sólidos, y tras cuatro enfrentamientos en los que el Tala Rangel ha sabido aparecer en los partidos importantes.

¿Cuáles son los récords que logró la Selección Mexicana?

Julián Quiñones se conviritió e en el segundo jugador mexicano con 3 goles o más en una edición en toda la historia de la Copa del Mundo. Solo Luis Hernández le supera con 4 en 1998.

CONCACAF nunca ha vencido a CONMEBOL en un partido de eliminación directa:

Argentina 6-1 EUA (1930, semifinal)

Brasil 1-0 EUA (1994, octavos)

Argentina 2-1 México (2006, octavos)

Argentina 3-1 México (2010, octavos)

Brasil 2-0 México (2018, octavos)

México en la élite del juego defensivo

Las únicas selecciones que empezaron con con victorias seguidas y cero goles en contra en toda la historia son:

Brasil (1986)

Italia (1990)

MÉXICO (2026)

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