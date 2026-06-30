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¡Alineación Oficial! Lista definitiva de Javier Aguirre para el México vs Ecuador hoy en Copa Mundial de la FIFA 2026™
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Todos los récords que logró México en la victoria ante Ecuador en el Mundial 2026

El conjunto mexicano se impuso a Ecuador y rompió varias marcas en la Copa Mundial de la FIFA 2026

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2 minutos lectura
Escrito por: Samuel Aguirre

La Selección Mexicana se impuso este martes al conjunto de Ecuador en un triunfo que pasó a los libros de historia, ya que además del anhelado quinto partido, el conjunto mexicano también logró récords relevantes.

México se impuso 2-0 a los ecuatorianos con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez y se colocó en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México fue amplio dominador del partido desde los primeros minutos, y amenazó el área a través de un juego vertical que aprovechó la velocidad de Quiñones y la habilidad de Gilberto Mora.

Atrás los mexicanos lucieron sólidos, y tras cuatro enfrentamientos en los que el Tala Rangel ha sabido aparecer en los partidos importantes.

¿Cuáles son los récords que logró la Selección Mexicana?

Julián Quiñones se conviritió e en el segundo jugador mexicano con 3 goles o más en una edición en toda la historia de la Copa del Mundo. Solo Luis Hernández le supera con 4 en 1998.

CONCACAF nunca ha vencido a CONMEBOL en un partido de eliminación directa:

  • Argentina 6-1 EUA (1930, semifinal)
  • Brasil 1-0 EUA (1994, octavos)
  • Argentina 2-1 México (2006, octavos)
  • Argentina 3-1 México (2010, octavos)
  • Brasil 2-0 México (2018, octavos)

México en la élite del juego defensivo

Las únicas selecciones que empezaron con con victorias seguidas y cero goles en contra en toda la historia son:

  • Brasil (1986)
  • Italia (1990)
  • MÉXICO (2026)

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