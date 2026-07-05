Última Hora: Se pospone el partido México vs Inglaterra

Debido a la tormenta eléctrica que se registra en las zonas centro y sur de la capital se pospuso el partido México vs Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

El partido se pospuso de manera tentativa para las 19:00 horas de este domingo 5 de julio, como medida preventiva ante las fuertes lluvias y vientos.

🚨#AlertaADN



¡Atención!⚠️Se pospone una hora el México vs Inglaterra de octavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el Estadio Ciudad de México.

Por las condiciones climáticas, el jugo iniciará a las 7:00PM⏰



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¿Cae rayo en el Estadio Ciudad de México?

El aviso del cambio de hora se dio después de que intensos rayos cayeran en la zona sur de la CDMX e inclusive fuera captado uno en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) compartió en sus redes sociales el momento exacto en que uno de los rayos cayera muy cerca del Estadio.

Desde las cámaras del @C5_CDMX captamos la caída de un rayo en inmediaciones del #EstadioCiudaddeMéxico, derivado de la tormenta sobre la que ha emitido aviso @SGIRPC_CDMX.



⚠️ Si te encuentras en la zona:

- Evita resguardarte bajo árboles

- Mantente atent@ a la información de… pic.twitter.com/EdRzPZd0yo — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) July 5, 2026

¿Cómo afecta la lluvia en la CDMX?

A consecuencia de las fuertes lluvias el tramo Guelatao-La Paz de la Línea A del Metro CDMX también suspendió el servicio, por lo que el transporte llamó a los usuarios a tomar otras alternativas.

🚨#AlertaADN



Luego de las fuertes lluvias de esta tarde, se suspende el servicio en el tramo Guelatao - La Paz de la Línea A del Metro CDMX por falla en el sistema eléctrico ⚡️https://t.co/VBkyR1eoex — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 5, 2026

¿En qué partes de la CDMX está lloviendo?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) se reporta lluvia en toda la Ciudad de México, sobre todo en las alcaldías Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero (GAM) y Coyoacán.

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