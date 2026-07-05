¿A qué hora es el partido de México vs Inglaterra? Hora EXACTA tras el anuncio del retraso por lluvias

El partido México vs Inglaterra estaba programado para comenzar a las 18:00 horas, este domingo 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México; sin embargo, las condiciones climáticas en la capital mexicana obligaron a anunciar el retraso de este encuentro de octavos de final del Mundial 2026.

Si te preguntas: ¿a qué hora inicia el partido México vs Inglaterra? En adn Noticias, te contamos todos los detalles.

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Anuncian retraso del partido México vs Inglaterra

La tormenta eléctrica que se registró durante la tarde de este domingo 5 de julio en la capital mexicana provocó que las autoridades de la FIFA anunciaron el retraso del inicio del partido México vs Inglaterra.

En las pantallas del Estadio Ciudad de México se leyó el mensaje: "El partido se ha retrasado". Las fuertes lluvias en la capital mexicana han provocado que varios partidos comiencen entre 30 minutos y una hora después. La misma situación se vivió durante el partido México vs Ecuador

Cliquea debajo para más información ⤵️#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 5, 2026

¿A qué hora comienza el partido México vs Inglaterra?

Tras el anuncio de partido retrasado, se dio a conocer que el partido México vs Inglaterra comenzará a partir de las 19:00 horas. Esto, por el protocolo de tormenta de la FIFA, que exige detener un partido si se detecta actividad eléctrica en un radio de 13 km alrededor del estadio.

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