¿Cancelan FAN Fest del Zócalo por lluvias? Esto se sabe del concierto por el partido México vs Inglaterra

El concierto en el FAN fest del Zócalo quedó suspendido de manera temporal, debido a las fuertes lluvias que se registran en la Ciudad de México (CDMX) este domingo 5 de julio.

Esta tarde, la Plancha del Zócalo se encuentra repleta de aficionados que esperan disfrutar del partido México vs Inglaterra y de un concierto; sin embargo, la tormenta eléctrica ocasionó cambios en el itinerario.

¿Se suspende el concierto en el FAN fest Zócalo?

Sí. En las pantallas gigantes del FAN Fest del Zócalo, el Gobierno de la CDMX emitió un mensaje en el que anuncia que el concierto de la Sonora Santanera podría quedar suspendido, debido a las fuertes lluvias.

“Por razones de seguridad, el concierto se suspenderá de manera temporal. Les pedimos mantener la calma”, se lee en la pantalla gigante del Zócalo.

fan-fest-zócalo-hoy Suspenden de manera temporal concierto en el FAN fest Zócalo hoy 5 de julio. (X)

No obstante, la transmisión de los partidos se ha reanudado.

¿A qué hora es el concierto en el FAN fest del Zócalo?

Este domingo 5 de julio, está programado el concierto de la Sonora Santanera con María Fernanda, al término del partido México vs Inglaterra.

Fecha: Domingo 5 de julio

Hora: 20:00 horas

¿Se va a retrasar el partido México vs Inglaterra por lluvias?

El partido México vs Inglaterra del Mundial 2026 está programado para comenzar a las 18:00 horas. Sin embargo, la FIFA podría tomar la decisión de retrasar el encuentro debido a las lluvias.

El partido de México vs Inglaterra, lo puedes ver completamente gratis desde la señal de Azteca 7. La transmisión en vivo comenzará en punto de las 17:30 horas.

Hasta el momento no se ha anunciado ningún cambio en el horario del partido México vs Inglaterra. Sin embargo, en adn Noticias te estarmos informando.

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