¿Mito o realidad? Así castiga la altura del Estadio Ciudad de México a jugadores del México vs Inglaterra

Más allá de la estrategia, el talento o la táctica, el partido México vs Inglaterra podría definirse también por un factor que no se puede entrenar en unos cuantos días: la altitud en CDMX. Investigaciones científicas coinciden en que competir a más 2 mil metros sobre el nivel del mar representa un desafío fisiológico considerable para cualquier selección que no esté acostumbrada a esas condiciones.

El Estadio Ciudad de México, ubicado a 2 mil 240 metros de altitud, es uno de los escenarios más exigentes del Mundial 2026 desde el punto de vista del rendimiento deportivo, pero relamente afecta la altura de la Ciudad de México.

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¿Por qué la altura del Estadio Ciudad de México afecta tanto a los futbolistas?

Contrario a lo que suele creerse, el aire en los alrededores del emblemático Estadio Azteca sigue conteniendo aproximadamente un 21% de oxígeno, pero lo que cambia por la altura es la presión atmosférica, lo que disminuye la presión parcial del oxígeno y hace que cada respiración aporte menos oxígeno utilizable para los músculos; como respuesta, el organismo activa varios mecanismos casi de inmediato:

Aumenta la frecuencia cardíaca

La respiración se vuelve más rápida y profunda

Los músculos reciben menos oxígeno

El cuerpo depende antes del metabolismo anaeróbico

El cansancio aparece con mayor rapidez.

En consecuencia, los futbolistas deben gastar más energía para mantener el mismo ritmo que tendrían al nivel del mar.

Las investigaciones recopiladas por la revista científica Sports Medicine, que publicó recomendaciones para las sedes de la la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muestran que la altitud tiene un impacto medible sobre el desempeño físico; entre los principales hallazgos destacan:

El VO₂ máximo disminuye entre 7 y 8% por cada 1,000 metros por encima de los 1,500 metros de altitud

En partidos disputados sobre 1,200 metros, los jugadores recorren entre 3 y 9% menos distancia

Los recorridos de alta velocidad pueden reducirse hasta 21%.

Los mediocampistas suelen ser los más afectados, debido a la gran cantidad de kilómetros que recorren durante un partido. Todos estos efectos son especialmente notorios en selecciones que llegan pocos días antes del encuentro.

La recuperación después de un partido intenso también puede verse afectada; después de recorrer entre 10 y 13 kilómetros, realizar decenas de aceleraciones y múltiples sprints, el organismo necesita reponer líquidos, glucógeno y reparar el daño muscular; sin embargo, en la altura:

La recuperación muscular puede ser más lenta

El corazón permanece acelerado durante más tiempo

Se pierde más líquido al respirar

Dormir puede resultar más complicado durante las primeras noches.

Esto hace que la recuperación completa, que normalmente tarda entre 48 y 72 horas, pueda volverse aún más exigente para jugadores no aclimatados.

¿Por qué Inglaterra podría resentir más la altura?

Uno de los mayores problemas para los equipos europeos, como en este caso Inglaterra, es el tiempo de adaptación, y es que especialistas en medicina deportiva señalan que la aclimatación fisiológica requiere entre 10 y 14 días, mientras que algunas adaptaciones pueden prolongarse durante varias semanas.

En una Copa del Mundo, donde normalmente existen apenas tres o cuatro días entre partidos, desarrollar una adaptación completa resulta prácticamente imposible.

La Selección de México ha permanecido concentrado en la Ciudad de México y disputó tres encuentros en el Estadio Ciudad de México, por lo que sus futbolistas llegan con una ventaja fisiológica derivada de la aclimatación.

Con la altura de CDMX no solo cambia el cuerpo: también cambia el balón

La menor densidad del aire modifica el comportamiento del balón; entre los principales efectos destacan:

Menor resistencia al avance

Mayor velocidad en los disparos

Trayectorias más largas

Tiros más difíciles de calcular para los porteros.

Por esta razón, algunas selecciones entrenan previamente con balones adaptados para simular las condiciones que encontrarán en escenarios de gran altitud.

Aunque la altura en CDMX no garantiza una victoria, sí puede reducir la capacidad física de los equipos visitantes, especialmente conforme avanza el encuentro. La calidad técnica, la estrategia, la fortaleza mental y la capacidad para aprovechar las oportunidades seguirán siendo determinantes.

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