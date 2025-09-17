Pumas le gana a Dani Alves en el TAS y recibirá una indemnización mayor a la establecida por FIFA

El Club Universidad Nacional informó que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló a su favor en la disputa contractual con el futbolista brasileño Dani Alves Da Silva .

De acuerdo al comunicado , el fallo arbitral, emitido el pasado 1 de septiembre, revoca la decisión anterior de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, emitida el 15 de mayo de 2024, que le daba la razón al exjugador brasileño.

El TAS resolvió a favor del Club, revocando la decisión del 15 de mayo de 2024 emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA -se pudo leer este 17 de septiembre.

TAS da la razón a Pumas en el caso contra Dani Alves

A inicios del mes de septiembre de 2025, el tribunal confirmó la validez de la rescisión contractual con justa causa por parte de Pumas y, además, condenó a Dani Alves al pago de una indemnización superior a la establecida por la FIFA, en concepto de daños y perjuicios ocasionados al club.

Esta decisión representa un triunfo legal para Pumas en su lucha por proteger sus intereses institucionales frente al escándalo que estalló a finales de 2023; conviene recordar que el equipo mexicano reclamaba cinco millones de dólares tras el rompimiento del contrato.

Repercusiones para Dani Alves

La condena del TAS agrava la situación legal de Dani Alves , quien ya enfrenta problemas judiciales en España, pese a que el 25 de marzo de 2024 fue liberado del Centro Penitenciario Brians 2 en Barcelona tras pagar una fianza de un millón de euros.

Aunque el 28 de marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó su condena por agresión sexual debido a inconsistencias en el testimonio de la denunciante, la Fiscalía apeló esta decisión ante el Tribunal Supremo, calificando la absolución de “extraordinariamente injusta” para la víctima.

¿Por qué Pumas y Dani Alves llegaron a un conflicto con el TAS?

El exastro brasileño firmó con Pumas en 2022, pero su estancia en el club fue breve. En 2023, el jugador enfrentó acusaciones de agresión sexual en España, lo que llevó a su arresto y posterior encarcelamiento en Barcelona.

Ante esta situación, el club mexicano rescindió unilateralmente su contrato, citando incumplimiento de cláusulas contractuales y abandono de trabajo.

En respuesta, UNAM presentó una demanda ante el TAS, buscando una indemnización económica por los daños y perjuicios ocasionados.

