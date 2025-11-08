¿Quién es el mexicano que peleará en Arabia Saudita contra un japonés? Él es Sebastián Hernández Reyes

Sebastián Hernández Reyes, apodado “Logan”, es un boxeador tijuanense de 25 años con récord invicto de 20-0 y 18 KOs
Es conocido por su potencia agresiva ortodoxa y altura de 175 cm y viene de vencer por decisión unánime a Azat Hovhannisyan en mayo de 2025
Su próximo reto es contra Junto Nakatani, el zurdo japonés de 27 años con 31-0 y 24 KOs, ex campeón mundial gallo de The Ring, quien sube a super gallo (122 libras) tras ganar por RTD a Ryosuke Nishida en junio de 2025, destacando su técnica y velocidad
La pelea se disputará el 27 de diciembre de 2025 en el Mohammed Abdo Arena de Riyadh, Arabia Saudita, a 12 rounds sin título en juego, como parte de la cartelera “The Ring V: Noche de Samuráis”
Esta contienda promete un choque de estilos explosivo en super gallo
El evento en Arabia Saudita incluye duelos México vs Japón como Naoya Inoue vs Rey David Picasso por el título indiscutido super gallo, Kenshiro Teraji vs Willibaldo García y más