Donald Trump y Gianni Infantino en entrevista exclusiva con Azteca Deportes

El presidente de EUA y la FIFA, Donald Trump y Gianni Infantino, señalaron que los 3 países anfitriones del Mundial 2026 están preparados para iniciar la justa.

Publicado por: Yael Toribio
  • Donald Trump y Gianni Infantino mencionaron que los 3 anfitriones del Mundial 2026 están listos para recibir a los millones de fánaticos.
  • Trump señaló que busca hacer que el futbol sea uno de los deportes más consumidos y practicados en EUA
  • Gianni Infantino entregó un reconocimiento a Trump por su lucha en alcanzar la paz en diferentes conflictos internacionales
