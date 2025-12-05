Donald Trump y Gianni Infantino en entrevista exclusiva con Azteca Deportes
El presidente de EUA y la FIFA, Donald Trump y Gianni Infantino, señalaron que los 3 países anfitriones del Mundial 2026 están preparados para iniciar la justa.
Publicado por: Yael Toribio
- Donald Trump y Gianni Infantino mencionaron que los 3 anfitriones del Mundial 2026 están listos para recibir a los millones de fánaticos.
- Trump señaló que busca hacer que el futbol sea uno de los deportes más consumidos y practicados en EUA
- Gianni Infantino entregó un reconocimiento a Trump por su lucha en alcanzar la paz en diferentes conflictos internacionales