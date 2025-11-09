¿Una cruzazuleada más? Pumas vence a ‘La Máquina’, le quita el liderato y los memes estallan

Cruz Azul dejó escapar el liderato del torneo Apertura 2025 al caer 2-3 frente a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido lleno de emociones, polémica y consecuencias directas para la fase final del campeonato.

El resultado envió a los dirigidos por Nicolás Larcamón al tercer lugar general, mientras que los universitarios aseguraron su presencia en el Play-In; no obstante, lo que destacó toda la noche fueron los memes.

El peor Pumas de la historia le quitó el invicto y evitó el liderato del Cruz Azul de época. pic.twitter.com/pPjpZlCDrm — Marco 🆇 (@__ElBicho007) November 9, 2025

Un inicio complicado y una reacción breve

El encuentro comenzó con dominio de Pumas. Apenas al minuto 4, Jorge Ruvalcaba aprovechó un error defensivo y venció al arquero Kevin Mier para abrir el marcador; sin embargo, Cruz Azul respondió rápidamente gracias al gran momento de Gabriel El Toro Fernández, quien empató al 14’ y marcó su segundo tanto al 19’, tras asistencia de Charly Rodríguez.

Con ese doblete, el uruguayo llegó a siete anotaciones en el torneo, aunque, en el partido, no sirvieron de mucho.

Keylor Navas Tricampeón de Champions jugará el Play In de la Liga MX pic.twitter.com/IQzFmhWtMy — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) November 9, 2025

Lesión de Mier y de JJ Macías; expulsión de Faravelli complican el partido

Previo a los goles del Toro, el delantero José Juan Macías sufrió una aparatoso golpe al minuto 8, cuando su pierna izquierda quedó atrapada tras una entrada de José Paradela, provocando una fuerte torsión de rodilla y enviándolo al vestidor en carrito de urgencias.

Los primeros reportes indican que podría tratarse de una ruptura de ligamento colateral de la rodilla izquierda, lesión que lo ha aquejado en varios momentos de su carrera.

No obstante, el duelo cambió en tiempo agregado del primer tiempo, cuando Adalberto Carrasquilla cometió una fuerte entrada sobre Kevin Mier . Aunque el árbitro sólo mostró amarilla, el arquero colombiano tuvo que salir lesionado y fue reemplazado por Andrés Gudiño.

En la segunda mitad, la situación se agravó para los celestes. Al 66, Lorenzo Faravelli fue expulsado por una entrada sobre Santiago López, dejando a Cruz Azul con 10 hombres. Pumas aprovechó la superioridad numérica para remontar: Álvaro Angulo empató de penal al 80 y Alan Medina firmó el 3-2 definitivo en el minuto 88.

Faravelli contra el jugador de pumas: pic.twitter.com/XsjeXYpY28 — 🐐🇲🇽 (@Brandon41764911) November 9, 2025

Así se jugará el Play-In y la Liguilla

Con este resultado, Cruz Azul terminó tercero y avanzará directo a la Liguilla, donde enfrentará a Chivas en los cuartos de final.

El nuevo formato del torneo establece que los equipos del 7 al 10 lugar disputan el Play-In, programado entre el 19 y 23 de noviembre: el ganador del duelo 7 vs 8 clasifica directamente a Liguilla, mientras que el perdedor enfrenta al vencedor del 9 vs 10 por el último boleto.

Keylor viendo la defensa que le tocó: pic.twitter.com/rWAOhRlhzV — ¿Clasificó Pumas al Play-In? (@AvisosDePumas) November 9, 2025

