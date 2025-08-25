Pumas se refuerza sin resultados: el gris debut de Aaron Ramsey en la Liga MX

La jornada 6 de la Liga MX nos dejó el esperado debut del gales Aaron Ramsey con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El central proveniente del Cardiff City tiene una destacada trayectoría en el fútbol europeo. Resalta su paso por el club Liverpool de la Premier League, donde durante más de 6 temporadas fue un referente de la media cancha y titular indiscutible.

Así se vivió el debut de Aaron Ramsey en Pumas

El encuentro entre Pumas y Puebla no dejó demasiadas emociones para los aficionados, que respondieron con una aceptable asistencia al Estadio Olímpico Universitario.

El partido terminó en empate a cero, las llegadas a meta fueron escasas y el ritmo fue lento e interrumpido.

A pesar de que el conjunto felino tuvo más oportunidades de generar, al final las falencias en el ataque de Pumas salieron a flote. Los dirigidos por Efraín Juárez parecen tener una buena inercia a la hora de ir al frente, pero se tropiezan ante la falta de decisión y contundencia.

Algunos aficionados comentan que lo que necesitan los Pumas es un nueve que sirva como eje de ataque para concretar las jugadas.

Durante los 90 minutos el equipo felino tuvo solamente un tiro al arco. A pesar de dominar las acciones y la posesión de la pelota, los Pumas no lograron reflejar esto en el marcador.

Al minuto 66’ fue que Efraín Juárez decidió meter a Aaron Ramsey por Guillermo Martínez – quien fue fuertemente abucheado – Ramsey tuvo partición en un par de jugadas y se miraba en un ritmo semi-lento. El jugador gales regreso a una cancha después de más de 4 meses de inactividad y suma sus primeros minutos en la Liga MX. Con este resultado Pumas queda en el lugar 13 de la tabla general.

Hakbar Juárez Aaron Ramsey en su debut con Pumas

La millonaria cantidad que han gastado los auriazules para refuerzos

“Siempre he dicho: los partidos se ganan o se pierden en las áreas. La realidad es que seguimos generando, el equipo sigue un buen funcionamiento, pero nos está faltando esa ‘cersita’ en el pastel.”

Esas fueron las declaraciones del director técnico Efraín Juárez en la conferencia de prensa final del Pumas vs Puebla. El técnico se mostro desencajado y presionado tras la racha de malos resultados del conjunto auriazul, los Pumas suman 6 juegos sin ganar entre Liga MX y Leagues Cup .

Si bien no hay cifras oficiales, según varias fuentes, los Pumas han gastado más de 8 millones de dólares en refuerzos para el Apertura 2025:



Pedro Vite : Se reporta que su fichaje desde el Vancouver Whitecaps de la MLS costó entre 5 y 7 millones de dólares .

: Se reporta que su fichaje desde el Vancouver Whitecaps de la MLS . Keylor Navas : El costo de su fichaje se estima en alrededor de 1.63 millones de euros .

: El costo de su fichaje se estima en alrededor de . Álvaro Angulo : La inversión por el lateral se acerca a los 425 mil euros .

: La inversión por el lateral se acerca a los . Aaron Ramsey: Ramsey llegó como agente libre, pero el costo de sus servicios se rumora es bastante elevado.

¿Cuándo debutará JJ Macías con Pumas?

Debido a la fuerte inactividad de JJ Macías, el club felino quiere llevarse las cosas con calma, el debut de Macías está previsto para la jornada 8 del Apertura 202 en el enfrentamiento ante Mazatlán. El equipo confía en ser pacientes y esperar un mes para que la adaptación al club sea óptima.

Así era el mundo la última vez que los Pumas fueron campeones de liga

Fue el 22 de mayo de 2011 cuando Pumas ganó su último campeonato de liga, han pasado 14 años, 3 meses y 3 días.

Aquella final tuvo como protagonistas al extinto club Morelia y a los Pumas. El partido terminó con un marcador de 2-1 a favor de los Pumas, lo que les dio un global de 3-2 para asegurar su séptimo título de liga.

Aquel día fue Javier Cortes quien se vistiera de héroe marcando el gol de la victoria en el Olímpico Universitario.

Estos son algunos de los acontecimientos de la cultura pop que estaban ocurriendo la última vez que Pumas fue campeón del fútbol mexicano:



El iPhone 4 era el modelo más nuevo de Apple , y las redes sociales como Facebook y Twitter estaban aún en crecimiento.



era el modelo más nuevo de y las redes sociales como y estaban aún en crecimiento. En el cine , se estrenaron películas como Harry Potter y las Reliquias de la Muerte: Parte 2 , T ransformers: El lado oscuro de la luna y Los Vengadores .



, se estrenaron películas como , El terremoto de Japón: En marzo, un devastador terremoto de magnitud 9.0 y el posterior tsunami causaron miles de muertes y la emergencia nuclear de la central de Fukushima .



En marzo, un devastador terremoto de y el posterior tsunami causaron miles de muertes y la emergencia nuclear de la central de . La boda real británica: El Príncipe Guillermo se casó con Kate Middleton en la Abadía de Westminster.

