Partidazos en México; los juegos del Mundial 2026 que se jugarán en CDMX, Guadalajara y Monterrey
Después del sorteo de los grupos del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer los partidos que se llevarán a cabo en cada una de las sedes en México, EUA y Canadá.
Después de que la FIFA realizara el sorteo para conocer cómo quedaron conformados los grupos del Mundial 2026 , se revelaron las sedes de los compromisos que se disputarán en los estadios de México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, así como los horarios en los que iniciarán los cotejos.
Fue a través de un comunicado emitido vía redes sociales, que el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional, señaló que entre los partidos que se disputarán en suelo Azteca, destaca el México vs Corea del Sur en Guadalajara.
Lista completa de partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México
Desde que se anunció que México volvería a ser sede de un Mundial para el 2026, se dejó en claro que en nuestro territorio únicamente se disputarían 13 partidos entre fase de Grupos y eliminación directa.
Es por ello que los únicos compromisos de la Copa del Mundo que se jugarán en el Estadio Azteca, hoy Banorte, así como en el Akron y BBVA, son los siguientes:
- México vs Sudáfrica: Estadio Ciudad de México
- México vs Corea del Sur: Estadio Guadalajara
- México vs Ganador del repechaje europeo: Estadio Ciudad de México
- Corea del Sur vs Ganador del repechaje europeo: Estadio Guadalajara
- Sudráfrica vs Corea del Sur: Estadio Monterrey
- Colombia vs Uzbekistán: Estadio Ciudad de México
- España vs Uruguay: Estadio Guadalajara
- Colomba vs Ganador de repechaje: Estadio Guadalajara
- Ganador de repechaje UEFA vs Túnez: Estadio Monterrey
- Japón vs Túnez: Estadio Monterrey
Posibles rivales de México para su tercer partido en el Mundial 2026
Conoce todo sobre los posibles rivales de México y cómo el repechaje europeo definirá el cierre del Grupo A en el Mundial 2026.
¿Cuándo se revela el calendario completo del Mundial 2026?
Vale la pena mencionar que la FIFA dio a conocer que será hasta marzo del próximo 2026, que se dará a conocer el calendario íntegro con las selecciones que consiguieron su boleto por la vía del repechaje, por lo cual aún hay espacios aún por definir de cara al siguiente año.
El calendario de partidos definitivo estará disponible en marzo, una vez que se hayan disputado los partidos del torneo clasificatorio de la FIFA y de las eliminatorias de clasificación europeas, con los que se definirán las seis plazas restantes de la competición
-se lee en el comunicado de la FIFA.
¿Cómo quedaron los grupos de la Copa del Mundo?
Vale la pena mencionar que con la definición de los grupos del Mundial 2026, por primera vez en la historia de este torneo se repetirá uno de los partidos inaugurales de las ediciones pasadas, esto gracias al México vs Sudáfrica que fue el mismo que abrió la Copa del Mundo en 2010.
Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:
- Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador del repechaje D
- Grupo B: Canadá, ganador del repechaje A, Qatar y Suiza
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia
- Grupo D: EUA, Paraguay, Australia y ganador del repechaje C,
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunes y ganador del repechaje B
- Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, ganador del repechaje 2
- Grupo J: Argentina, Argelia, Jordania, Austria
- Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y ganador del repechaje 1
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana
