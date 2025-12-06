Partidazos en México; los juegos del Mundial 2026 que se jugarán en CDMX, Guadalajara y Monterrey

Después de que la FIFA realizara el sorteo para conocer cómo quedaron conformados los grupos del Mundial 2026 , se revelaron las sedes de los compromisos que se disputarán en los estadios de México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, así como los horarios en los que iniciarán los cotejos.

Fue a través de un comunicado emitido vía redes sociales, que el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional, señaló que entre los partidos que se disputarán en suelo Azteca, destaca el México vs Corea del Sur en Guadalajara.

🤔Rompiendo la tradición: La presidenta Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial 2026 y, hasta ahora, las razones siguen sin aclararse, dejando más dudas que respuestas sobre esta decisión#RepúblicaMx con @MLopezSanMartin | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/mzmjnePD7m — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 6, 2025

Lista completa de partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

Desde que se anunció que México volvería a ser sede de un Mundial para el 2026, se dejó en claro que en nuestro territorio únicamente se disputarían 13 partidos entre fase de Grupos y eliminación directa.

Es por ello que los únicos compromisos de la Copa del Mundo que se jugarán en el Estadio Azteca, hoy Banorte, así como en el Akron y BBVA, son los siguientes:

México vs Sudáfrica: Estadio Ciudad de México

México vs Corea del Sur: Estadio Guadalajara

México vs Ganador del repechaje europeo: Estadio Ciudad de México

Corea del Sur vs Ganador del repechaje europeo: Estadio Guadalajara

Sudráfrica vs Corea del Sur: Estadio Monterrey

Colombia vs Uzbekistán: Estadio Ciudad de México

España vs Uruguay: Estadio Guadalajara

Colomba vs Ganador de repechaje: Estadio Guadalajara

Ganador de repechaje UEFA vs Túnez: Estadio Monterrey

Japón vs Túnez: Estadio Monterrey

104 matches. Locked in.



The #FIFAWorldCup 2026™ match schedule ⤵️ pic.twitter.com/ZYofjO8z41 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

¿Cuándo se revela el calendario completo del Mundial 2026?

Vale la pena mencionar que la FIFA dio a conocer que será hasta marzo del próximo 2026, que se dará a conocer el calendario íntegro con las selecciones que consiguieron su boleto por la vía del repechaje, por lo cual aún hay espacios aún por definir de cara al siguiente año.

El calendario de partidos definitivo estará disponible en marzo, una vez que se hayan disputado los partidos del torneo clasificatorio de la FIFA y de las eliminatorias de clasificación europeas, con los que se definirán las seis plazas restantes de la competición -se lee en el comunicado de la FIFA.

¿Cómo quedaron los grupos de la Copa del Mundo?

Vale la pena mencionar que con la definición de los grupos del Mundial 2026, por primera vez en la historia de este torneo se repetirá uno de los partidos inaugurales de las ediciones pasadas, esto gracias al México vs Sudáfrica que fue el mismo que abrió la Copa del Mundo en 2010.

Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur, ganador del repechaje D

Grupo B: Canadá, ganador del repechaje A, Qatar y Suiza

Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

Grupo D: EUA, Paraguay, Australia y ganador del repechaje C,

Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

Grupo F: Países Bajos, Japón, Tunes y ganador del repechaje B

Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, ganador del repechaje 2

Grupo J: Argentina, Argelia, Jordania, Austria

Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y ganador del repechaje 1

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana

