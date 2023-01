Dani Alves fuera de Pumas por caso de agresión sexual

Esta tarde del 20 de enero el Ingeniero Leopoldo Silva, presidente de la junta directiva de Pumas anunció la recesión del contrato de Dani Alves; el futbolista se encuentra detenido en Barcelona por un caso de agresión sexual.

El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir el contrato del jugado Dani Alves a partir de este día -Dijo Leopoldo Silva

Cabe mencionar que Leopoldo Silva no permitió preguntas ante el anuncio que emitió.

Dani Alves fue acusado y detenido en Barcelona por un acto de agresión sexual y hoy se le dictó prisión preventiva por lo que el Club Universidad Nacional y su junta directiva decidió romper relaciones laborales con el brasileño.

¿De qué acusan a Dani Alves?

Dani Alves habría uncurrido en una agresión sexual el pasado 31 de diciembre de 2022 en una discoteca en Barcelona, de acuerdo con lo que informó la policía a The Associated Press, por lo que comparecerá ante un juez, quien decidirá acerca de los cargos.

Es importante mencionar que en España, el delito de la agresión sexual abarca desde toqueteos de carácter sexual no solicitados ni deseados, hasta violación, sin embargo, hasta ahora no se sabe más acerca del caso de Alves, ya que la policía aclaró que por el momento no puede dar detalles.

Una mujer formalizó su denuncia contra Dani Alves ante los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) el pasado 2 de enero, en la cual explicó que la noche del 30 para el 31 de diciembre de 2022 se encontraba en la discoteca Sutton de Barcelona y fue ahí donde el jugador la tocó sin su consentimiento.

Este viernes 20 de enero que la jueza del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, España, ordenó prisión provisional al futbolista brasileño Dani Alves , por presunta agresión sexual, que habría ocurrido el 31 de diciembre de 2022 en una discoteca de dicha ciudad.

