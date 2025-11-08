En VIDEOS, así la serenata al América que terminó en pelea campal en Toluca previo a juego de Liga MX

En el marco del inicio de la Jornada 17 de este sábado 8 de noviembre, se registró una intensa pelea campal entre aficionados del Toluca y el Club América , esto a las afueras del hotel de concentración del conjunto azulcrema en el Estado de México (Edomex).

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a difundir imágenes y videos del momento en el que aficionados de los Diablos interrumpieron la serenata pacífica que organizaron los seguidores Azulcremas, lo cual derivó en una pelea campal que dejó a varios lesionados.

Terrible momento, en la concentración del América en Toluca, había muchas familias, muchos niños con la ilusión de conocer a sus ídolos



El fútbol debe dejar momentos alegres no este tipo de recuerdos



A todos nos corresponde evitarlos pic.twitter.com/904osqX8Rg — Andrés González (@andresglezr) November 8, 2025

Se armó la cámara húngara entre hinchas del @ClubAmerica y el @TolucaFC



En el Paseo Tollocan se armó la ‘campal’ entre seguidores del Toluca y del America, previo al partido de futbol.

Presuntos aficionados de los ‘diablos’ llegaron a “aguadarles la serenata” a los azulcremas.… pic.twitter.com/imjVWJ57IY — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 8, 2025

Esto acaba de pasar en Toluca. Supuestos aficionados del Toluca atacaron a aficionados del @ClubAmerica. La policía local NO HIZO NADA!! @DavidFaitelson_ @ESPNDeportes @FOXSportsMX pic.twitter.com/OBXKzBOHuu — Edric (@EdricGnz) November 8, 2025

¿Qué pasó en el hotel de concentraciones del América en Toluca?

De acuerdo con la información que se ha dado a conocer hasta el momento, la pelea entre los aficionados del Toluca y el América se dio momentos antes de que iniciara la tradicional serenata que organizan estos grupos de seguidores, por lo cual se generó mucha tensión en las afueras del hotel de concentración azulcrema.

Se señaló que fue un grupo de aficionados del conjunto escarlata quienes habrían iniciado la pelea contra la concentración de seguidores del América, pues los mexiquenses arribaron directamente a la zona dónde se llevaba a cabo la serenata para iniciar con las agresiones físicas.

Entre las denuncias que se emitieron vía redes sociales, se destacó que entre el grupo de aficionados agredidos habían familias completas con mujeres y niños, los cuales tuvieron que resguardarse al interior del hotel para evitar las agresiones físicas de los toluqueños.

Denuncian falta de presencia policiaca en hotel de concentración del América

Una vez que se comenzaron a difundir las imágenes y videos de la pelea entre aficionados del América y Toluca, se denunció que a lo largo de la serenata y durante la misma riña, no se hicieron presentes elementos de seguridad del Estado de México, los cuales pudieron haber evitado el conato de bronca.

Hasta el momento ni la Liga MX, ni los clubes involucrados se han pronunciado al respecto de los hechos ocurridos durante la noche del pasado viernes 7 de noviembre en el hotel de concentración americanista.

¿A qué hora es el Toluca vs América?

El Toluca vs América se llevará a cabo este sábado 8 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Este enfrentamiento entre escarlatas y azulcremas, podría definir por completo la parte alta de la clasificación del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

