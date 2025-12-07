La cantera auriazul levanta la mano; pese a 15 años de sequía en Pumas, la sub-21 se corona

Pumas Sub-21 se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 tras empatar 1-1 con Santos Laguna en el Estadio TSM Corona, resultado que selló un marcador global de 4-3.

El cuadro universitario llegó a Torreón con la ventaja de la ida, donde protagonizó una remontada memorable para imponerse 3-2. Ese esfuerzo resultó determinante para administrar los tiempos y controlar la presión en territorio lagunero.

Con este resultado, la cantera auriazul vuelve a levantar la mano para mejorar el panorama del equipo, luego de 15 años de sequía en el máximo circuito del futbol mexicano.

Pumas dominó en estrategia a Santos

Durante la vuelta, Santos intentó imponer condiciones desde el inicio. Su ofensiva buscó espacios por los costados y por el centro, pero la defensa auriazul, una de las más consistentes del torneo, se mantuvo firme.

El encuentro se inclinó a favor de los universitarios en la recta final. Al minuto 84, Daniel González encontró el espacio justo tras un balón largo y definió en dos tiempos frente al arquero Jesús Barajas.

Aunque el guardameta rechazó su primer intento, el atacante controló el rebote de cabeza y logró enviar el balón a las redes para el 0-1 que encaminó definitivamente el título.

El festejo provocó un conato de bronca entre jugadores de ambos equipos, situación que derivó en la expulsión de Andrés Araujo por parte de Pumas y de Tahiel Jiménez por Santos. Tras algunos minutos de tensión, el partido se reanudó sin mayores incidentes.

Pumas logra su primer campeonato en la categoría sub-21

Con este logro, Pumas obtiene el primer campeonato en la historia de la categoría sub-21, considerada clave en el desarrollo de futbolistas rumbo a Primera División.

La directiva encabezada por el Dr. Luis Raúl González Pérez destacó que el éxito refleja el trabajo estructural de la cantera, que busca consolidar talento joven para fortalecer al club en el mediano y largo plazo.

Así fue el camino al título para los universitarios

El mérito universitario crece al recordar su camino en la liguilla: eliminaron al sublíder Pachuca, después al líder Tigres y finalmente a Santos.

La generación sub-21 de Pumas firmó una campaña que recupera el espíritu competitivo de la cantera y proyecta nombres que podrían dar el salto al máximo circuito en los próximos torneos.

¿Cómo nace la sub-21 de la Liga MX?

La categoría sub-21 de la Liga MX es el último escalón formativo antes del salto a Primera División y funciona como una plataforma clave para consolidar a los futbolistas que están por debutar en el máximo circuito.

Para los clubes, la sub-21 se ha convertido en un espacio estratégico para pulir perfiles, probar ajustes de formación y detectar jugadores con potencial inmediato, fortaleciendo a largo plazo el desarrollo del futbol mexicano, de acuerdo a la Liga MX .

