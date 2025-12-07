OFICIAL: Tenemos final inédita en la Liga MX y esto es lo que debes de saber del Toluca vs Tigres

La Liga MX vivirá una definición histórica: Toluca y Tigres disputarán por primera vez una final en torneos cortos, pese a que han construido una rivalidad constante en Liguilla.

El Apertura 2025 pondrá frente a frente a los dos equipos más regulares del certamen, que llegan con planteles sólidos, estilos contrastantes y un antecedente reciente que promete goles.

Y solo quedaron dos🔥



¡#LaFinalDeLaAfición está definida! @TolucaFC 🆚 @TigresOficial



Tenemos una cita para conocer al campeón del #AP25. Lo mejor está por venir. 🤩

Horarios y días de la final de la Liga MX: Toluca vs Tigres

La Liga MX programó la ida para el jueves 11 de diciembre en el Estadio Universitario, mientras que la vuelta se jugará el domingo 14 en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca buscará ser bicampeón del futbol mexicano.

La combinación de ambos escenarios anticipa dos noches con ambientes intensos: la presión del Volcán y la altitud del Infierno; lo único que se conocerá en los próximos días son los horarios oficiales.

Así fue el paso de Toluca y Tigres por el Apertura 2025

Toluca terminó como líder general con 37 puntos, tras una campaña en la que impuso condiciones como local y mantuvo una de las ofensivas más efectivas del torneo.

Tigres gana su séptimo título de la Liga MX Femenil [VIDEO] Tigres venció 4-3 al América en la gran final de la Liga MX Femenil, correspondiente al torneo Apertura 2025

En su camino a la final, los dirigidos por Antonio Mohamed eliminaron a FC Juárez y posteriormente a Monterrey, equipo que llegaba como favorito por su profundidad de plantel.

Tigres , con 36 unidades, fue su inmediato perseguidor en la tabla. El equipo de Guido Pizarro, con la experiencia de sus figuras y una defensa más estable que en torneos anteriores, superó a Tijuana en cuartos de final y a Cruz Azul en semifinales, en una serie donde la contundencia volvió a ser su sello.

Tigres se impuso a Toluca en el torneo regular

Ambos equipos ya se enfrentaron este semestre en un duelo vibrante: Tigres ganó 4-3 en la Jornada 3, en la cancha del Nemesio Diez.

Ese partido representa la única derrota de Toluca como local en todo el Apertura 2025 y es un recordatorio del potencial ofensivo con el que ambos llegarán a la final.

Felinos dominan en Liguilla a los Diablos, pero nunca se han visto en una final

Aunque se trata de una final inédita, la historia reciente favorece ligeramente a Tigres. De las seis series de Liguilla entre ambos, los regios han ganado cuatro; sin embargo, Toluca eliminó a Tigres en las semifinales del Clausura 2025, rumbo al título más reciente de los escarlatas, lo que añade un elemento de revancha.

En esta ocasión, la disputa no es por un boleto a la final, sino por el campeonato.

