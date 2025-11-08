Previo al juego ante Cruz Azul, Pumas presenta su tercera playera de la temporada; precios y dónde comprarla

Unas cuantas horas antes del partido ante Cruz Azul por la Jornada 17 del Apertura 2025, la marca Nike reveló la tercera y nueva equipación de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cual estarán utilizando a lo largo del próximo Clausura 2026 de la Liga MX.

Fue a través de sus diferentes plataformas de las redes sociales, que tanto Nike como los universitarios revelaron el jersey especial Total 90, el cual se presentó en color verde con vivos en azul rey y blanco.

Detalles y características de la nueva playera de Pumas

De acuerdo con la misma plataforma de Nike, esta nueva tercera equipación de Pumas fue creada con un color conocido como “verde impacto”, además de que se fabricó con poliéster reciclado de botellas de plástico.

Se destacó que esta nueva indumentaria de los de la UNAM, cuenta con una tecnología super antitranspirante que ayudará a mejorar el rendimiento de los jugadores en el terreno de juego, además de que su ligereza también ayuda con un impacto positivo a la hora del juego.

¿Cuánto cuesta la nueva playera de Pumas?

De acuerdo con la plataforma web de Nike, el precio de esta nueva equipación de los de la Universidad Nacional Autónoma de México , tiene un costo final de mil 899 pesos, esto en su versión réplica para hombre y con Dri-FIT.

Se señala que en la compra en línea, el envío de la playera será completamente gratuito a cualquier parte de la República Mexicana, esto gracias a las políticas correspondientes de las empresa Nike.

¿Qué necesita Pumas para avanzar a Play-In?

Vale la pena mencionar que los Pumas de Efraín Juárez deben ganar sí o sí su partido ante Cruz Azul para poder avanzar a zona de Play-In, pues con la victoria de Querétaro sobre los Bravos de Juárez, los de la máxima casa de estudios deberán sumar de a tres para avanzar.

