Dictan prisión provisional a Dani Alves por presunta agresión sexual

La jueza del juzgado de instrucción número15 de Barcelona, España, ordenó prisión provisional al futbolista brasileño Dani Alves, por presunta agresión sexual, que habría ocurrido el 31 de diciembre de 2022 en una discoteca de dicha ciudad.

Detienen a Dani Alves

Este viernes 20 de enero fue detenido el futbolista brasileño Dani Alves tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una mujer que habría ocurrido en diciembre del año pasado en Barcelona, España.

Por su parte, el futbolista manifestó que es inocente del delito por el que se le acusa y destacó que no invade el espaci de los demás. “Me gustaría desmentir todo. Estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando. Todo mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno”, dijo para el programa Y ahora Sonsoles.

🚨 #AlertaADN

La jueza del juzgado de instrucción No.15 de Barcelona, da prisión provisional al futbolista brasileño #DaniAlves, por presunta agresión sexual el 30 de diciembre 2022 en un centro nocturno de esa ciudad pic.twitter.com/NT5nQJaFLo — adn40 (@adn40) January 20, 2023

Comunicado de Pumas

Por su parte, el Club Universidad Nacional, donde actualmente juega Dani Alves, emitió un comunicado en el que dijo que respecto a la situación jurídica procesal en la que se encuentra, Pumas ejecutará las acciones y sanciones conforme están establecidas en el contrato laboral que se tiene celebrado con el deportista. Destacó que se informará a la brevedad acerca de lo que se determine.

🚨 @PumasMX reacciona ante la situación de #DaniAlves; afirma que ejecutará las acciones y sanciones conducentes y en breve se informará la determinación que se tome pic.twitter.com/3mpRV7ht7U — adn40 (@adn40) January 20, 2023

También te podría interesar: Detienen al futbolista Dani Alves por presunta agresión sexual

¿Quién es Dani Alves?

Dani Alves, de 39 años de edad, es uno de los futbolistas más aplaudidos en la historia del futbol, quien ha obtenido títulos en clubes como Barcelona, Juventus y París Saint-Germain.

El futbolista brasileño de 39 años de edad ha jugado con la selección brasileña desde 2006, es un lateral derecho considerado de los mejores de la historia, calidad, visión y una técnica depurada son las cualidades del jugador que lo ha ganado casi todo con el “Scratch du oro”.

Dani Alves es campeón del mundo sub-20 con Brasil, ha ganado la Copa América en dos ocasiones con la selección mayor y la Copa Confederaciones de la FIFA, además de liderar a la selección sub-23 para ganar el oro olímpico en Japón el año pasado.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.