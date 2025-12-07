inklusion.png Sitio accesible
Nota

Impactante lesión del Chiquete Orozco; La Máquina pierde más jugadores rumbo a la Copa Internacional

Las primeras valoraciones no son alentadoras para Jesús Orozco, que salió en camilla tras una torcedura de tobillo; Cruz Azul sigue perdiendo piezas rumbo a torneo internacional.

Chiquete Orozco
Cruz Azul | adn Noticias
1 minutos de lectura.
Escrito por: Ximena Ochoa

La Máquina salió del Estadio Universitario con una doble derrota: la eliminación ante Tigres y la aparatosa lesión de Jesús Orozco Chiquete, quien abandonó la cancha en camilla tras un fuerte impacto en el tobillo derecho.

El defensa central, que había ingresado al minuto 63, sufrió la lesión después al intentar bloquear un disparo de Ángel Correa . Su tobillo se dobló de manera evidente al apoyar el pie, lo que encendió de inmediato las alarmas en el cuerpo técnico de Cruz Azul.

Orozco entró de cambio… y Cruz Azul terminó con 10

Larcamón había decidido iniciar el partido con Gonzalo Piovi, dejando a Chiquete en la banca pese a su titularidad en la ida. Ya con el marcador adverso, el técnico buscó ajustar la zaga con el ingreso del mexicano.

Pero tras la lesión, Cruz Azul ya no tenía cambios disponibles y cerró la semifinal con un hombre menos. Aun así, el equipo logró igualar el marcador global con un autogol, aunque sin éxito para avanzar a la final.

Tigres gana su séptimo título de la Liga MX Femenil

[VIDEO] Tigres venció 4-3 al América en la gran final de la Liga MX Femenil, correspondiente al torneo Apertura 2025

¿Chiquete se pierde la Copa Intercontinental?

Personal médico atendió al jugador en el campo, mientras sus compañeros intentaban reconfortarlo. Según el propio entrenador Nicolás Larcamón, la primera valoración “no se ve nada bien”, por lo que el club espera los estudios formales para confirmar el diagnóstico y el tiempo de recuperación.

En el mejor de los casos, debido a escenarios similares, se estima que una torcedura de ese tipo o posible esguince grave podría dejarlo fuera entre cuatro y ocho semanas, lo que compromete su participación en la Copa Intercontinental.

Tigres vs Toluca
Otra baja sensible de cara a la Copa Intercontinental

La preocupación en La Máquina aumenta porque Chiquete no es la única ausencia. Cruz Azul tampoco cuenta con su portero titular, Kevin Mier , quien también quedó fuera por una lesión reciente.

La baja del arquero colombiano ha obligado al club a modificar su estructura defensiva en plena recta final del torneo, ahora, el plantel tiene dos ausencias clave en la zona baja.

El equipo deberá reorganizar su defensa para encarar los compromisos de cierre de año y, en caso de confirmarse el pronóstico, pensar en alternativas de emergencia para la Copa Intercontinental .

Cruz Azul
Liga MX
Futbol
