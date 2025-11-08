¡Por la obsesión! Hora y señal de streaming para ver el Cruz Azul vs Pumas por Liga MX

Después de una larga y extensa temporada regular, este sábado 8 de noviembre se define por completo cómo queda conformada la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pues el Cruz Azul vs Pumas concretará el liderato general y el último puesto a zona de Play-In del campeonato.

Será en punto de las 21:05 horas, tiempo del centro de México, que dará inicio el llamado “Clásico de la Obsesión” entre cementeros y universitarios, el cual se disputará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

¿Dónde ver el Cruz Azul vs Pumas del Apertura 2025 de la Liga MX?

El Cruz Azul vs Pumas , considerado como el juego de la jornada por lo que está en disputa, se podrá ver completamente en vivo a través de la plataforma de streaming Vix, la cual está disponible para pantallas inteligentes, así como en dispositivos Android y iOS.

El costo de esta aplicación es de 149 pesos al mes en el paquete premium, además de que cuenta con la promoción en la que se incluye Disney+ por tan solo 199 pesos cada mes.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Pumas a la Jornada 17 de la Liga MX?

Como bien se mencionó anteriormente, el Clásico de la Obsesión definirá por completo a los equipos invitados a la fiesta grande del futbol mexicano, pues en caso de que Cruz Azul gane, La Máquina aseguraría el primer puesto de la clasificación, contrario a que si deja ir puntos, podría caer hasta la 4 posición de la tabla.

Por su parte, para los dirigidos por Efraín Juárez el cotejo ante Cruz Azul es “a matar o morir”, pues en caso de perder contra los de Nicolás Larcamón, los universitarios podrían quedar fuera de Play-In dependiendo de los resultados cosechados en los partidos de Querétaro, Atlas, Santos, Necaxa y demás.

¿Cuándo inicia la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?

Es importante mencionar que la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX dará inicio hasta el miércoles 26 de noviembre, esto después de que se definan los equipos que logran avanzar del Play-In, el cual se jugará después de la fecha FIFA.

