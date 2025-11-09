Liga MX: Oficial, así se jugará la Liguilla y el Play In del torneo Apertura 2025

¡Ahora sí empieza lo bueno! El Play In y la Liguilla del futbol mexicano ha quedado definido y ya conocemos a los 10 equipos que avanzaron a la siguiente ronda en la Liga MX.

Recordemos que solamente 6 equipos avanzan directamente a la Liguilla, mientras que otros cuatro se van a la ronda del Play In, con la intención de buscar los últimos dos lugares para la ‘Fiesta Grande’.

Partidos de Liguilla confirmados

Hasta ahora, ya tenemos dos partidos de Liguilla confirmados, mientras que los otros dos partidos estarán listos hasta que se termine la ronda del Play In :

Toluca (1) vs (8) Último clasificado del Play In

Tigres (2) vs (7) Primer clasificado del Play In

Cruz Azul (3) vs (6) Chivas

América (4) vs (5) Monterrey

Es así que los partidos confirmados son Cruz Azul vs Chivas y América vs Monterrey, dos series que aseguran un espectáculo muy grande, con equipos que han sorprendido a lo largo del torneo.

Play In de la Liga MX, torneo Apertura 2025

De igual manera, ya conocemos a los equipos que estarán disputando los últimos boletos para avanzar a la Liguilla:

Xolos (7) vs (8) Juárez (ganador avanza directamente a la Liguilla)

(ganador avanza directamente a la Liguilla) Pachuca (9) vs (10) Pumas (ganador enfrenta al perdedor del Xolos vs Juárez por el último boleto a la Liguilla)

La tarea no será sencilla para los equipos del Play In, ya que todo puede pasar en las rondas de repechaje de la Liga MX , en donde, sin duda alguna, las sorpresas siempre aparecen.

