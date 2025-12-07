OFICIAL: Max Verstappen gana el GP de Abu Dhabi, pero Lando Norris es el nuevo campeón de Fórmula 1

Aunque Max Verstappen conquistó el Gran Premio de Abu Dhabi 2025 , no le alcanzaron los puntos para arrebatarle el campeonato a Lando Norris en una de las definiciones más dramáticas de los últimos años en la Fórmula 1.

El piloto de Red Bull, que había arrancado desde la pole, controló el ritmo de principio a fin y cerró una temporada de altibajos con un triunfo; sin embargo, la gran temporada del piloto inglés fue el que dio el título, aunque por una mínima de dos puntos.

¿Qué necesitaba cada contendiente para ser campeón?

La carrera de este domingo 7 de diciembre fue un rompecabezas matemático en el que cualquier error costó el título. Estos fueron los escenarios principales:



Lando Norris 1º, 2º o 3º lugar ; también si concluía en 4º o peor, siempre y cuando Verstappen no ganara.



; también si concluía en 4º o peor, siempre y cuando Verstappen no ganara. Max Verstappen



Oscar Piastri (392 pts) requería terminar 1º o 2º. Si ganaba, Norris tendría que ser sexto; si era segundo, necesitaba que Lando sea décimo y que Verstappen no gane.

Un final de temporada inolvidable para los fanáticos de la F1

La definición del campeonato en Abu Dhabi mantuvo a la afición pegada a las pantallas, pendiente de cada vuelta, porque cada movimiento significó un cambio en lo que veíamos.

Con este resultado, la F1 cierra una temporada marcada por polémicas, sorpresas y un final que será recordado por años; mientras que México ya espera el próximo campeonato para ver el regreso de Sergio Checo Pérez .

La primera fecha ya está en el calendario, el próximo 8 de marzo de 2026 reinicia la F1 con el Gran Premio de Australia; no obstante, en el país, tendremos el GP de México del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

