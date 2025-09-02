¡Histórica! Stephanie Ribeiro, la primera mujer en entrar al top 10 de goleadores de Pumas

Desde su llegada a Pumas Femenil en el Clausura 2022, Stephanie Ribeiro ha dejado una huella imborrable en la historia del club, convirtiéndose ya en la mujer más exitosa que ha portado la playera auriazul.

Con 65 goles con Pumas Femenil tras un triplete en la victoria sobre Santos Laguna, se ha consolidado como la máxima goleadora de la institución y siendo parte del top —entre las categorías femenil y varonil— superando a figuras como Juan Ignacio Dinenno y Martín Bravo.

Su capacidad para encontrar el fondo de la red la ha convertido en una pieza clave en la ofensiva auriazul.

El paso de Ribeiro al futbol internacional y su llamado a la Selección de Portugal

La influencia de Ribeiro trasciende las fronteras nacionales. Nacida en Estados Unidos y con ascendencia portuguesa, ha sido convocada a la selección nacional de Portugal , representando con orgullo al país en competiciones internacionales.

Su participación en las eliminatorias de la Eurocopa 2025 es testimonio de su calidad y compromiso, mismo que cada fin de semana observan los fanáticos del equipo universitario.

Récord y logros de Stephanie Ribeiro

Máxima goleadora histórica de Pumas Femenil



Temporada Clausura 2025 :



Convocatorias a la selección de Portugal: Debutó con la selección nacional en julio de 2024, anotando un gol en su primer partido

De acuerdo a expertos en futbol, Stephanie se caracteriza por su capacidad goleadora, su habilidad para crear oportunidades para sus compañeras y su disposición para contribuir defensivamente.

Su relación con las redes sociales y la importancia de Pumas para Ribeiro

Más allá de sus logros en el campo, Ribeiro ha sido un modelo a seguir para futuras generaciones de futbolistas, esto tras conocerse algunas entrevistas que ha dado y donde habla de su carrera.

Uno de los principales puntos es su relación con las redes sociales , pues ha confesado que prefiere no pasar su tiempo ahí y mejor concentrarse en otras actividades, ya que así evita la presión que pueda surgir.

Aunado a esto, en las oportunidades que tiene, la jugadora portuguesa siempre destaca su cariño y agradecimiento hacia Pumas, pues ha revelado que “era el club donde quería jugar”.

Top goleadores en Pumas

Con la marca de Ribeiro, así queda la tabla de goleadores históricos del club del Pedregal:



Evanivaldo Castro Silva Cabinho — 172 goles Ricardo Tuca Ferreti — 128 goles Manuel Negrete — 113 goles Hugo Sánchez — 102 goles Luis Flores — 101 goles Luis García Postigo Jesús Olalde —83 goles Mario Velarde — 74 goles Enrique Borja —72 goles Stephani Ribeiro —64 goles Martín Bravo y Juan Ignacio Dinenno 60 goles

