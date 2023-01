Detienen al futbolista Dani Alves por presunta agresión sexual

Se dio a conocer que este viernes 20 de enero fue detenido el futbolista brasileño Dani Alves tras ser acusado de una presunta agresión sexual a una mujer que habría ocurrido en diciembre del año pasado en Barcelona, España.

Detención de Dani Alves

El presunto hecho habría ocurrido el pasado 31 de diciembre de 2022 en una discoteca en Barcelona, de acuerdo con lo que informó la policía a The Associated Press, por lo que Dani Alves comparecerá ante un juez, quien decidirá acerca de los cargos.

Es importante mencionar que en España, el delito de la agresión sexual abarca desde toqueteos de carácter sexual no solicitados ni deseados, hasta violación, sin embargo, hasta ahora no se sabe más acerca del caso de Alves, ya que la policía aclaró que por el momento no puede dar detalles.

Por su parte, el futbolista manifestó que es inocente del delito por el que se le acusa y destacó que no invade el espaci de los demás. “Me gustaría desmentir todo. Estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, disfrutando. Todo mundo que me conoce, sabe que me encanta bailar, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno”, dijo para el programa Y ahora Sonsoles.

Al respecto, la Liga MX informó que, en conjunto con el el Club Universidad Nacional, estará pendiente sobre la situación legal de Dani Alves, quien actualmente forma parte de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Demandan a Dani Alves

Una mujer formalizó su denuncia contra Dani Alves ante los Mossos d’Esquadra (la policía catalana) el pasado 2 de enero, en la cual explicó que la noche del 30 para el 31 de diciembre de 2022 se encontraba en la discoteca Sutton de Barcelona y fue ahí donde el jugador la tocó sin su consentimiento.

Ella y sus acompañantes habrían avisado al personal de seguridad del lugar sobre los hechos ocurridos y estos llevaron a cabo el protocolo de acción para estas situaciones, además de avisar a los Mossos d’Esquadra quienes acudieron a la discoteca para tomar la declaración de la presunta víctima de agresión sexual.

¿Quién es Dani Alves?

Dani Alves, de 39 años de edad, es uno de los futbolistas más aplaudidos en la historia del futbol, quien ha obtenido títulos en clubes como Barcelona, Juventus y París Saint-Germain.

El brasileño ganó el Campeonato de Bahía de 2001 y la Copa del Noreste del país en 2001 y 2002. También fue designado por la UEFA como el mejor jugador de la competición la temporada 2005/2006.

