En la CDMX se han reformado leyes para proteger a los animales y con el reciente caso del pato Merlín, se lanzó una propuesta para modificar el Artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales frente a las nuevas dinámicas de comercialización derivadas de la era digital.

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¿En qué consiste la Ley Merlín?

La diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar lanzó esta iniciativa en materia de bienestar integral de los seres sintientes en actividades generadoras de valor económica.

Indicó que con el caso del pato Merlín surgió el cuestionamiento sobre lo que ocurre cuando una mascota se convierte en un generador de recursos económicos pues muchas personas, medios de comunicación y empresas mostraron interés en trabajar con él.

Destacó que actualmente las mascotas están protegidas ante el maltrato, la crueldad y el abandono pero no existe una ley que los proteja de ser utilizados como un recurso que genera valor económico.

Priorizar las condiciones del animal

El objetivo es que los animales no se conviertan en sujetos patrimoniales o limitar su actividad económica, lo importante es que cuando una mascota participe lícitamente en actividades que generen recursos económicos se debe priorizar su bienestar.

Es decir que una parte de las ganancias sea utilizado en mejorar las condiciones de alimentación atención médico-veterinaria, medicamentos, rehabilitación , cuidados especializados y todo lo necesario para que la mascota tenga una vejez digna y una mejor calidad de vida.

Ley Merlín surge para proteger a los animales en el futuro

Con el uso de la inteligencia artificial, las plataformas digitales, las redes sociales, la publicidad, el turismo y el entretenimiento la convivencia entre personas y animales ha ido cambiando. Por ello es importante legislar para proteger a los seres sintientes que en un futuro participen en actividades culturales, recreativas, audiovisuales, digitales o publicitarias.

“Si un ser sintiente contribuye a generar valor, lo mínimo que podemos hacer como sociedad es procurar que ese valor también contribuya a garantizar su bienestar”, indicó la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar.

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