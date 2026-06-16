Los patos son animales muy tiernos que viven en el agua y en los últimos años hemos visto a varias de estas aves pasear en el Metro de la CDMX y si estás pensando en tener uno, aquí te decimos todo lo que debes saber.

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¿Es legal tener un pato como mascota?

En México es legal tener un apto como mascota siempre y cuando se obtengan de criaderos certificados o vendedores autorizados. Se debe adquirir es un lugar donde te den una factura de compra que acredite la “legal procedencia” del animal.

No necesitan de un registro formal de “mascota exótica” ante la SEMARNAT pero es indispensable contar con los comprobantes de compra.

Cuidados para tener un pato como mascota

Los patos son animales sociables y ruidosos y es necesario que tengan un jardín o un lugar espacioso, lo ideal es tener más de uno pues la soledad puede llevarlos a la depresión ya que viven en bandadas.

Un pato doméstico bien cuidado puede llegar a vivir hasta 10 o 15 años. Deben tener acceso a un área donde puedan caminar y buscar insectos, También deben tener un lugar donde puedan nadar.

En cuanto a su alimentación se recomienda darles comida especial para patos o aves acuáticas que les brinden proteínas, vitaminas y minerales. Es fundamental que tengan acceso a agua limpia las 24 horas del día.

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