Alimentación y cuidados que debe tener un pato como mascota

El pato Merlín ya es una estrella en México y el mundo y seguramente te has preguntado qué come y qué cuidados requiere esta especie y aquí te contamos todo lo que debes saber.

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¿Qué come un pato?

Karla, dueña del pato Merlín contó que le dan comida especial, verduras, fruta, proteínas, charales y grillos. Y reveló que a veces come taco de carnitas. Aunque los patos pueden ser animales domésticos es importante que mantengan una dieta balanceada.

Lo primero que hay que destacar es que la alimentación de los patos salvajes es diferente a la de los domésticos porque varia dependiendo de su entorno y de los dueños, pero siempre es importante consultar a un veterinario o especialista en aves para que te asesore sobre lo que le conviene más a tu mascota.

Los patos domésticos por lo regular comen maíz, cebada y otros granos, lechuga, espinadas y zanahoria y proteínas como lombrices, insectos pequeños y crustáceos. Esto acompañado de alimentos comerciales para patos domésticos que contienen nutrientes esenciales.

¿Los patos pueden comer pan?

Si pueden comer pan pero no es la opción más saludable ya que no aporta nutrientes necesarios y es alto en calorías y carbohidratos y comerlo en exceso puede provocarles obesidad, afectar su movilidad y bienestar en general.

Cuidados básicos de los patos

Los patos necesitan espacios al aire libre donde puedan caminar y extender sus alas y un refugio sin corrientes de aire para dormir y protegerse de depredadores. Se debe evitar los suelos de rejilla ya que pueden herir sus patas. También deben contar con una pequeña alberca o estanque donde puedan sumergirse y mantengan sus ojos y fosas nasales despejadas.

Enfermedades que afectan a los patos

Aunque los patos pueden llegar a vivir hasta 15 años son animales propensos a sufrir:

Inflamación nasal, enrojecimiento o secreciones nasales

Alteraciones en sus deposiciones

Dificultad respiratoria

Plumas erizadas, opacas o sucias

Enrojecimiento o secreción ocular

Pérdida de apetito

Cambios en su comportamiento habitual

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