Mónica Soto deja al Tribunal Electoral y sacude al TEPJF; su renuncia será efectiva el 31 de agosto

La Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso presentó su renuncia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con lo que la integración de la Sala Superior volverá a enfrentar una reducción en el número de sus integrantes.

De acuerdo con información difundida durante la tarde de este lunes, 17 de agosto de 2026, la dimisión será efectiva a partir del 31 de agosto. Es una noticia en desarrollo.

🚨 #AlertaADN



Mónica Soto Fregoso renuncia a su cargo como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pic.twitter.com/6qbSYC643M — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 17, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

VIDEO: Mónica Soto anuncia su renuncia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación





Mónica Soto forma parte (hasta el 31 de agosto) de la Sala Superior desde 2016, cuando el Senado de la República le eligió para integrar la máxima instancia jurisdiccional electoral del país. Así enunció su salida del TEPJF:

🛑#Importante



Con una carta, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, confirmó su separación del cargo de la Sala Superior del TEPJF (@TEPJF_informa).⚖️



Tomó posesión en 2016, su periodo terminaba en octubre de 2025 y con la reforma electoral permanecería… pic.twitter.com/gAo3r716Wi — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 18, 2026

Sin Mónica Soto: ¿Cuántas magistraturas tendrá ahora el TEPJF?

Con la salida de Mónica Soto, la Sala Superior operará con cinco magistraturas, aunque constitucionalmente está diseñada para contar con siete integrantes.

La reducción no es nueva: En octubre de 2023, el propio TEPJF informó que 2 magistraturas habrían concluido su cargo y que mientras el Senado realizaba las asignaciones correspondientes, a Sala Superior continuaría funcionando con cinco integrantes.

Además, documentos oficiales del Tribunal, muestran que durante 2026, el Pleno ha sesionado con cinco magistraturas, por lo que esa integración ya ha sido utilizada para resolver asuntos jurisdiccionales.

¿Qué implica la renuncia de Mónica Soto?

La renuncia de Mónica Soto representa un nuevo movimiento en la integración del máximo órgano de justicia electoral en México. La Sala Superior deberá mantener la resolución de los asuntos que lleguen a su conocimiento bajo una integración reducida,

El mismo TEPJF ha señalado que la legislación contempla mecanismos para garantizar su funcionamiento aún cuando existan vacancias definitivas. La renuncia de la Magistrada Soto abre ahora una nueva interrogante, cuándo y cómo se cubrirá esta vacante en el tribunal electoral

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.