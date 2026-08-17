¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula hoy lunes 17 de agosto en CDMX y Edomex

Si no quieres pagar multa justo después de recibir la quincena, entonces ten cuidado porque este lunes 17 de agosto sigue vigente el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tiene un calendario específico y ahí establece que durante los lunes estos son los automóviles que deben de quedarse en casa, desde las 05:00 a las 22:00 horas (tiempo local):

Engomado amarillo

Placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este lunes 17 de agosto en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/s5LeOuoy0H — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 17, 2026

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Multa por incumplir el Hoy No Circula en CDMX durante 2026

En caso de que tu vehículo cumpla con los requisitos de aquellos que se deben de quedar en casa, entonces podrías ser acreedor a una multa de hasta tres mil pesos.

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la CDMX, si incumples debes pagar entre 20 y 30 UMA, que de acuerdo a su costo en 2026, son entre dos mil 300 y más de tres mil 500 pesos. A eso se le puede aumentar el costo por corralón, así que ten mucho cuidado para no regalar tu dinero.

Automóviles exentos del Hoy No Circula este 17 de agosto

En tanto, es importante mencionar que existen vehículos exentos de este programa Hoy No Circula y son aquellos que:

Tienen holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Unidades de emergencia

Vehículos con Pase Turístico vigente

¿Se puede activar el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 17 de agosto?

El Doble Hoy No Circula se activa en el Valle de México cuando aumentan los niveles de contaminantes y se pone en marcha, por lo menos, la Fase 1 de Contingencia Ambiental; sin embargo, de acuerdo a la Dirección de Monitoreo Atmosférico, la calidad de aire es buena y el nivel de riesgo es bajo.

La situación puede cambiar a lo largo del día; no obstante, el pronóstico del tiempo establece que seguirán las lluvias y vientos durante la tarde, lo que puede evitar que se active el Doble Hoy No Circula.

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