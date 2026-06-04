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Consulta, estudios y más: Precios oficiales del Hospital Veterinario de CDMX

Para que todas las personas que tienen mascotas tengan acceso a servicios veterinarios a bajo costo está el Hospital Veterinario de CDMX, conoce todos los servicios y costos.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Tener una mascota es una gran responsabilidad y cuando se enferman puede resultar complicado encontrar un lugar donde puedan recibir la atención médica necesaria, y para que estés prevenido, te decimos los precios y servicios que ofrece el Hospital Veterinario de la CDMX.

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Servicios y precios en el Hospital Veterinario de CDMX

La Agencia de Atención Animal (Agatan) compartió la lista de servicios y precios que se ofrecen en el Hospital Veterinario y los costos son considerablemente bajos en comparación con las clínicas privadas.

  • Consulta médica general: desde 76 pesos
  • Certificado médico: 89 pesos
  • Aplicación de vacuna: 43 pesos
  • Rayos X: desde 214 pesos
  • Ultrasonido: desde 328 pesos
  • Hospitalización: desde 215 pesos
  • Estudios de laboratorio: depende según el análisis
  • Desparasitación: 76 pesos
  • Curación de herida; 128 pesos
  • Terapia de rehabilitación: 190 pesos
  • Toma de biopsia cutánea con sedación: 635 pesos

Se recomienda a los dueños de perros y gatos que consulten los requisitos para algunos procedimientos ya que a veces es necesario hacer cita y hay poca disponibilidad.

¿Dónde se ubica el Hospital Veterinario de CDMX?

El Hospital Veterinario de la CDMX se ubica en Carlos L. Grácidas s/n en la colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa. Tiene un horario de lunes a viernes de las 06:30 a las 18:00 horas y sábados y domingos de las 08:00 a las 13:00 horas.

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