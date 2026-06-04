Tener una mascota es una gran responsabilidad y cuando se enferman puede resultar complicado encontrar un lugar donde puedan recibir la atención médica necesaria, y para que estés prevenido, te decimos los precios y servicios que ofrece el Hospital Veterinario de la CDMX.

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Servicios y precios en el Hospital Veterinario de CDMX

La Agencia de Atención Animal (Agatan) compartió la lista de servicios y precios que se ofrecen en el Hospital Veterinario y los costos son considerablemente bajos en comparación con las clínicas privadas.

Consulta médica general: desde 76 pesos

Certificado médico: 89 pesos

Aplicación de vacuna: 43 pesos

Rayos X: desde 214 pesos

Ultrasonido: desde 328 pesos

Hospitalización: desde 215 pesos

Estudios de laboratorio: depende según el análisis

Desparasitación: 76 pesos

Curación de herida; 128 pesos

Terapia de rehabilitación: 190 pesos

Toma de biopsia cutánea con sedación: 635 pesos

Se recomienda a los dueños de perros y gatos que consulten los requisitos para algunos procedimientos ya que a veces es necesario hacer cita y hay poca disponibilidad.

¿Dónde se ubica el Hospital Veterinario de CDMX?

El Hospital Veterinario de la CDMX se ubica en Carlos L. Grácidas s/n en la colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa. Tiene un horario de lunes a viernes de las 06:30 a las 18:00 horas y sábados y domingos de las 08:00 a las 13:00 horas.

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